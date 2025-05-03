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Exploding Kittens® 2 (Мод, Unlocked)

Exploding Kittens® 2 (Мод, Unlocked) 0.0.29

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Версия:
0.0.29
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Marmalade Game Studio
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 01:21
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 366 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

Exploding Kittens® 2 — это продолжение популярной настольной карточной игры, которое сохраняет дух оригинала, предлагая еще больше безумия, веселья и неожиданных поворотов. Во второй части игроки могут насладиться увлекательным геймплеем с улучшенными механиками, великолепной рисовкой и множеством новых возможностей для коллекционирования.


Игра предлагает не только разнообразные карты, но и новые скины, особые бонусы и уникальные улучшения, которые добавляют ещё больше непредсказуемости в каждую партию. Встречи с реальными оппонентами становятся ещё более захватывающими, когда каждый может в любой момент применить хитроумный манёвр и изменить ход игры. Exploding Kittens® 2 порадует фанатов оригинала и всех, кто любит нестандартные карточные игры, своими яркими дизайнами, уморительными моментами и бесконечной вариативностью событий.


Информация о модах

Все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Exploding Kittens® 2 (Мод, Unlocked) v0.0.29 MOD APK

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Скачать Exploding Kittens® 2 (Мод, Unlocked) 366 Мб Ссылка 2 366 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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