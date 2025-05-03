Описание

Exploding Kittens® 2 — это продолжение популярной настольной карточной игры, которое сохраняет дух оригинала, предлагая еще больше безумия, веселья и неожиданных поворотов. Во второй части игроки могут насладиться увлекательным геймплеем с улучшенными механиками, великолепной рисовкой и множеством новых возможностей для коллекционирования.





Игра предлагает не только разнообразные карты, но и новые скины, особые бонусы и уникальные улучшения, которые добавляют ещё больше непредсказуемости в каждую партию. Встречи с реальными оппонентами становятся ещё более захватывающими, когда каждый может в любой момент применить хитроумный манёвр и изменить ход игры. Exploding Kittens® 2 порадует фанатов оригинала и всех, кто любит нестандартные карточные игры, своими яркими дизайнами, уморительными моментами и бесконечной вариативностью событий.