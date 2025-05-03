Exploding Kittens® 2 (Мод, Unlocked) 0.0.29
Exploding Kittens® 2 — это продолжение популярной настольной карточной игры, которое сохраняет дух оригинала, предлагая еще больше безумия, веселья и неожиданных поворотов. Во второй части игроки могут насладиться увлекательным геймплеем с улучшенными механиками, великолепной рисовкой и множеством новых возможностей для коллекционирования.
Игра предлагает не только разнообразные карты, но и новые скины, особые бонусы и уникальные улучшения, которые добавляют ещё больше непредсказуемости в каждую партию. Встречи с реальными оппонентами становятся ещё более захватывающими, когда каждый может в любой момент применить хитроумный манёвр и изменить ход игры. Exploding Kittens® 2 порадует фанатов оригинала и всех, кто любит нестандартные карточные игры, своими яркими дизайнами, уморительными моментами и бесконечной вариативностью событий.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.