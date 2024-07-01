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Son of Shenyin

Son of Shenyin 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lohas Games Pte. Ltd.
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 531 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20

Son of Shenyin — захватывающая приключенческая игра, в которой игроки окажутся в роли ребенка, затерянного в древнем лесу, полном тайн. Графика игры тщательно проработана и наполнена красивыми, волшебными сценами, создающими ощущение тайны и привлекательности, погружая игроков в уникальную атмосферу.


Геймплей сосредоточен на исследовании леса, решении головоломок и взаимодействии со странными персонажами, населяющими этот таинственный мир. Игрокам предстоит искать скрытые пути, находить ответы на загадки и использовать свою смекалку для преодоления различных препятствий.


Постепенно, с каждым новым открытием, игроки будут погружаться все глубже в историю, полную глубоких и трогательных моментов. Son of Shenyin обещает увлекательное приключение, сочетающее в себе элементы загадок, исследований и волшебства, которые не оставят равнодушными любителей жанра.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Son of Shenyin 1.0.2 взлом

Скачать Son of Shenyin 531 Мб Ссылка 2 531 Мб

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