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Quetzal - Card Battle TCG (Мод меню)

Quetzal - Card Battle TCG (Мод меню) 1.155

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Скачать (90 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sandbag Games
Версия:
1.155
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.SandbagGames.Quetzal
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
535

Quetzal - Card Battle TCG предлагает увлекательное путешествие в мир древних ацтеков, где игроки будут вести своего отважного исследователя сквозь опасные леса и забытые руины в поисках тайн и приключений. В этой захватывающей карточной игре вы будете противостоять различным вызовам, сражаясь с противниками и решая загадки, чтобы добраться до конечной цели.


Игрокам предстоит собирать колоды карт и использовать их стратегически, чтобы преодолеть препятствия на своем пути. Каждая карта представляет собой уникальное средство достижения цели, будь то мощное оружие для сражений, магические заклинания для преодоления препятствий или инструменты для исследования и открытия новых тайн.


Но будьте осторожны: опасности поджидают на каждом шагу, и один неверный ход может привести к гибели исследователя. Вопрос стоит ли рисковать жизнью ради тайн и сокровищ, которые ожидают вас в глубинах древних лесов? Решение принадлежит только вам. Вступите в увлекательное приключение и откройте для себя мир Quetzal - Card Battle TCG!


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Режим бога
  • Неограниченная энергия
  • Бесплатное обновление карты
 Теги темы: Мод меню

Скачать Quetzal - Card Battle TCG (Мод меню) 1.155 взлом

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Скачать Quetzal - Card Battle TCG (Мод меню)
90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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