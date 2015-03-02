android-1.ru / Игры / Карточные / Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар)
Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар)

Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар) 3.7.4

Создавайте уникальные колоды и сражайтесь
1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SharkLab Mobile
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
762
Скриншоты
Описание

Rogue Adventure - это захватывающее сочетание ролевой игры и рогалика, которое предлагает игрокам идеальную карточную битву для построения колоды. Этот мобильный хит завоевал сердца многих поклонников карточных игр, благодаря глубокой стратегии и бесконечным возможностям.


Одной из ключевых особенностей Rogue Adventure является разнообразное построение колод, предлагаемое игрокам. Они могут открывать и собирать сотни фэнтезийных карт с уникальными способностями и экспериментировать с их комбинациями. Комбинации и синергия между картами играют решающую роль в создании выигрышных стратегий, что делает эксперименты с колодами одним из самых любимых занятий для 89% игроков.


С 12 классами персонажей, такими как паладины, некроманты и пираты, игроки имеют бесчисленное множество возможностей для создания уникальных и индивидуальных колод, отражающих их стиль игры. Создавайте идеальные карты, которые дополнят вашу стратегию — в Rogue Adventure возможности безграничны!


Информация о модах

Убийство одним ударом


Примечание: применимо к воинам и магам.

Показать полностью

Скачать Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар) v3.7.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Aftermagic - РПГ Рогалик (Мод, Много денег)
Aftermagic - РПГ Рогалик (Мод, Много денег)
Version: 0.0.5241
Slay the Spire (Полная версия)
Slay the Spire (Полная версия)
Version: 2.3.15
Cards out! Epic PVP battles (Полная версия)
Cards out! Epic PVP battles (Полная версия)
Version: 2.2.7
Защитник Трона: карточная РПГ (Мод, Без рекламы)
Защитник Трона: карточная РПГ (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.16
Idle RPG Tokyo Sengoku Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Idle RPG Tokyo Sengoku Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.8
Настольная игра Эволюция (Мод, Unlocked)
Настольная игра Эволюция (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.27
Nine Realms: Revolt (Мод, Unlocked)
Nine Realms: Revolt (Мод, Unlocked)
Version: 15
Idle RPG Rosaria Dungeon (Мод меню)
Idle RPG Rosaria Dungeon (Мод меню)
Version: 1.0.6

Отзывы о Rogue Adventure: Roguelike RPG (Мод, Один удар)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Игорь
Игорь В пятницу в 17:06
Русский язык есть, игра стоит своего внимания, доната нет .
0
Ответить