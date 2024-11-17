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Soul TCG: Card Battle Games (Мод меню)

Soul TCG: Card Battle Games (Мод меню) 0.0.7

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Версия:
0.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Europa Game Studio
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Скриншоты
Описание

Soul TCG: Card Battle Games предлагает вам стать легендарным мастером карточных игр, где каждая карта открывает могущественного воина из мира аниме. Собирайте уникальные карты, создавайте свою стратегию и сражайтесь в напряжённых дуэлях, погружаясь в атмосферу эпических битв.


Соберите команду из сильнейших героев, раскройте их потенциал и докажите свою мощь на поле боя. Soul TCG — это идеальное сочетание стратегии, коллекционирования и аниме-магии, которое захватит вас с первых минут. Готовы стать легендой?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Soul TCG: Card Battle Games (Мод меню) v0.0.7 MOD APK

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Скачать Soul TCG: Card Battle Games (Мод меню) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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