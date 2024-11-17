Описание

Soul TCG: Card Battle Games предлагает вам стать легендарным мастером карточных игр, где каждая карта открывает могущественного воина из мира аниме. Собирайте уникальные карты, создавайте свою стратегию и сражайтесь в напряжённых дуэлях, погружаясь в атмосферу эпических битв.





Соберите команду из сильнейших героев, раскройте их потенциал и докажите свою мощь на поле боя. Soul TCG — это идеальное сочетание стратегии, коллекционирования и аниме-магии, которое захватит вас с первых минут. Готовы стать легендой?