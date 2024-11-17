Версия:
0.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Europa Game Studio
Обновлено:
Вчера, 22:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Описание
Soul TCG: Card Battle Games предлагает вам стать легендарным мастером карточных игр, где каждая карта открывает могущественного воина из мира аниме. Собирайте уникальные карты, создавайте свою стратегию и сражайтесь в напряжённых дуэлях, погружаясь в атмосферу эпических битв.
Соберите команду из сильнейших героев, раскройте их потенциал и докажите свою мощь на поле боя. Soul TCG — это идеальное сочетание стратегии, коллекционирования и аниме-магии, которое захватит вас с первых минут. Готовы стать легендой?
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченная валюта
Показать полностью
Скачать Soul TCG: Card Battle Games (Мод меню) v0.0.7 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer