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Choice of Life: Wild Islands (Полная версия)

Choice of Life: Wild Islands 1.10

Unlocked
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Версия:
1.10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Blazing Planet Studio
Категория:
Карточные / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 320
Скриншоты
Описание

Choice of Life: Wild Islands — это продолжение популярной серии карточных визуальных новелл, где на этот раз вас ждет захватывающее приключение в сеттинге выживания на необитаемом острове. Игрокам предстоит пройти насыщенный сюжетный путь, на котором каждое принятое решение влияет на дальнейшее развитие событий. Сюжетная линия может пойти по разным направлениям в зависимости от ваших выборов, что делает игру непредсказуемой и увлекательной.


В Choice of Life: Wild Islands вам предстоит принимать мудрые и продуманные решения, ведь каждый ваш поступок будет иметь последствия — как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочной. Красочная графика, сложные моральные дилеммы и высокий уровень реиграбельности добавляют глубину игровому процессу. Если вы поклонник интерактивных историй с элементами выживания и любите принимать важные решения, то эта игра подарит вам множество часов захватывающего геймплея.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

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