Описание

SUPERSTAR ATEEZ — это увлекательная музыкальная игра, которая позволяет вам встретиться со своими кумирами из популярной группы ATEEZ и спеть вместе с ними хиты, которые сделали их знаменитыми. Забудьте о необходимости тратить деньги на посещение концертов и фан-встреч — теперь вы можете наслаждаться виртуальными выступлениями прямо у себя дома. SUPERSTAR ATEEZ предлагает уникальный опыт взаимодействия с вашими любимыми айдолами, позволяя вам петь вместе с ними и создавать незабываемые моменты вместе.





Библиотека игры наполнена всеми популярными песнями ATEEZ, предоставляя вам возможность погрузиться в мелодичные композиции на весь день. Высококачественное звуковое сопровождение обеспечивает кристально чистый звук, благодаря которому вы почувствуете, как ваши любимые бойзеры шепчут вам на ухо. SUPERSTAR ATEEZ сочетает в себе захватывающий геймплей, красивую графику и интерактивные элементы, делая каждое выступление настоящим праздником музыки. Присоединяйтесь к миру SUPERSTAR ATEEZ и станьте частью музыкальной семьи, наслаждаясь каждым моментом вместе с вашими кумирами!