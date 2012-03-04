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SUPERSTAR ATEEZ (Мод меню)

SUPERSTAR ATEEZ 3.22.5

Мод меню
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Версия:
3.22.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dalcomsoft, Inc.
Категория:
Музыкальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 299 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
94
Скриншоты
Описание

SUPERSTAR ATEEZ — это увлекательная музыкальная игра, которая позволяет вам встретиться со своими кумирами из популярной группы ATEEZ и спеть вместе с ними хиты, которые сделали их знаменитыми. Забудьте о необходимости тратить деньги на посещение концертов и фан-встреч — теперь вы можете наслаждаться виртуальными выступлениями прямо у себя дома. SUPERSTAR ATEEZ предлагает уникальный опыт взаимодействия с вашими любимыми айдолами, позволяя вам петь вместе с ними и создавать незабываемые моменты вместе.


Библиотека игры наполнена всеми популярными песнями ATEEZ, предоставляя вам возможность погрузиться в мелодичные композиции на весь день. Высококачественное звуковое сопровождение обеспечивает кристально чистый звук, благодаря которому вы почувствуете, как ваши любимые бойзеры шепчут вам на ухо. SUPERSTAR ATEEZ сочетает в себе захватывающий геймплей, красивую графику и интерактивные элементы, делая каждое выступление настоящим праздником музыки. Присоединяйтесь к миру SUPERSTAR ATEEZ и станьте частью музыкальной семьи, наслаждаясь каждым моментом вместе с вашими кумирами!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Автоматическое воспроизведение
  • Всегда супер перфер
  • Всегда предпочитаю
  • Всегда хорошо
  • Всегда Мисс
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SUPERSTAR ATEEZ (Мод меню) v3.22.5 MOD APK

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Скачать SUPERSTAR ATEEZ (Мод меню) 299 Мб Ссылка 2 299 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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