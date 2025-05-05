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Arcane Quest 4 (Мод, Много денег)

Arcane Quest 4 (Мод, Много денег) 1.0.13

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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NexGameStudios
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 412 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
290
Скриншоты
Описание

Arcane Quest 4 — это захватывающий ролевой проект с пошаговой механикой и мрачным футуристичным сеттингом, который обязательно понравится всем поклонникам подобных миров. В этой игре обитают различные расы, а межзвездные конфликты и интриги создают напряженную атмосферу, наполненную драмой и стратегическими решениями. Могущественная корпорация стремится захватить все доступные планеты, монополизируя добычу редкого и ценного ресурса, что угрожает стабильности всей галактики.


Игроки возглавляют команду единомышленников, объединяя усилия для борьбы со злодеями и защиты свободы различных рас. Вас ждут интенсивные сражения, поиск союзников, прокачка навыков каждого члена группы и покупка современного вооружения для повышения боевых возможностей. Arcane Quest 4 впечатляет своей красивой графикой, качественной механикой поединков и большой продолжительностью, предлагая множество уникальных миссий и заданий. Дополнительные положительные черты включают глубокую сюжетную линию, разнообразие игровых локаций и возможность стратегического планирования, что делает Arcane Quest 4 незабываемым развлечением для каждого игрока.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Arcane Quest 4 (Мод, Много денег) v1.0.13 MOD APK

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Скачать Arcane Quest 4 (Мод, Много денег) 412 Мб Ссылка 2 412 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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