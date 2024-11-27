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DriveCSX Car Crash Simulator (Мод, Unlocked)

DriveCSX Car Crash Simulator (Мод, Unlocked) 0.65

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Версия:
0.65
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Honan Studio
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
699
Скриншоты
Описание

DriveCSX Car Crash Simulator — это динамичный симулятор вождения, предлагающий обширный открытый мир для испытания и совершенствования ваших навыков за рулем. Погрузитесь в масштабные и детализированные локации, где каждая дорога полна сюрпризов и испытаний. Реалистичная система повреждений заставит вас чувствовать последствия каждой ошибки, поэтому осторожность и внимание станут вашими лучшими союзниками при выполнении заданий и свободных поездках.


В игре представлено более 60 различных автомобилей — от спортивных машин до грузовиков и спецтехники. Настраивайте и подготавливайте свой транспорт под любые условия, добиваясь максимальной эффективности на дороге. Преодолевайте препятствия, грязевые участки и сложные маршруты, чтобы испытать настоящее удовольствие от вождения. DriveCSX Car Crash Simulator предлагает незабываемый опыт и захватывающий геймплей, который не оставит равнодушным ни одного любителя автосимуляторов!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать DriveCSX Car Crash Simulator (Мод, Unlocked) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии DriveCSX Car Crash Simulator
Version 0.011f1 Version 0.59 Version TG 0.59 Version TG 0.011f1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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