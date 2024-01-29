Need for Speed: NL Гонки (Встроенный кэш) 7.7.0
Версия:
7.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 444
Need for Speed No Limits - захватывающая гоночная игра, которая принесла популярную франшизу Need for Speed на мобильные устройства. В этой игре игроки могут испытать адреналин и скорость уличных гонок, столкнуться с самыми жесткими соперниками и участвовать в захватывающих гоночных приключениях.
Разнообразные автомобили, гоночные трассы, кастомизация автомобилей, соревнования и мультиплеерные режимы делают эту игру незабываемой для фанатов гоночных симуляторов. Графика и звуковое сопровождение поднимают уровень реализма, делая игровой опыт более захватывающим. Need for Speed No Limits дарит возможность стать королем уличных гонок и доказать свое мастерство за рулем.
Информация о модах
Неограниченное нитро
Скачать Need for Speed: NL Гонки (Встроенный кэш) 7.7.0 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство