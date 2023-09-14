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Assoluto Racing (Мод, Лёгкая игра)

Assoluto Racing 3.0.2

Встроенный кэш
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5
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Версия:
3.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Infinity Vector Ltd
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 606
Скриншоты
Описание

Assoluto Racing - представляет собой захватывающую гоночную игру, которая отличается своим увлекательным игровым процессом, аутентичной графикой и множеством элементов, придающих игре особую привлекательность. Эта игра погружает игроков в мир высокоскоростных гонок, предлагая им возможность испытать адреналин и волнение от соревнований.


Одной из ключевых особенностей "Assoluto Racing" является её реалистичная графика. Качественно проработанные автомобили и трассы делают игровой процесс поистине погружающим. Игроки могут наслаждаться детализированными моделями машин и визуально привлекательными ландшафтами, которые придают ощущение настоящего участия в гонке.


Игра предлагает широкий выбор автомобилей и трасс, что позволяет игрокам выбрать и адаптировать свой гоночный стиль. Возможности настройки и улучшения автомобилей добавляют глубину игровому процессу, позволяя игрокам улучшать характеристики своих машин и адаптировать их к различным типам гонок.



Информация о модах


  • Врежьтесь в стену, чтобы успешно завершить задания по получению лицензии и кольцевые гонки;
  • Возможны вылеты при включении некоторых карт;
  • Не исключена возможность бана. 
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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Assoluto Racing (Мод, Лёгкая игра) v3.0.2 MOD APK

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Скачать Assoluto Racing (Мод, Лёгкая игра) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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