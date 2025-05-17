Описание

Pico Tanks - это динамичная многопользовательская игра, предлагающая битвы на современных танках в формате 3 на 3. Она привносит в мир MOBA увлекательный и напряженный игровой процесс, который подходит для игроков всех возрастов. В игре акцент делается на командной работе, необходимой для победы в ожесточенных матчах.





Pico Tanks порадует вас красивой анимированной 3D-графикой, детально проработанными картами и окружающей средой. Улучшенные световые и звуковые эффекты создают увлекательное игровое окружение. Вы сможете соревноваться в кооперативных режимах и мероприятиях вместе с друзьями, делая игровой опыт еще более интересным. Pico Tanks приносит радость и развлечение всем, кто ищет динамичные и красочные бои в стиле MOBA на танках.