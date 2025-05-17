Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег) 60.1.0
Pico Tanks - это динамичная многопользовательская игра, предлагающая битвы на современных танках в формате 3 на 3. Она привносит в мир MOBA увлекательный и напряженный игровой процесс, который подходит для игроков всех возрастов. В игре акцент делается на командной работе, необходимой для победы в ожесточенных матчах.
Pico Tanks порадует вас красивой анимированной 3D-графикой, детально проработанными картами и окружающей средой. Улучшенные световые и звуковые эффекты создают увлекательное игровое окружение. Вы сможете соревноваться в кооперативных режимах и мероприятиях вместе с друзьями, делая игровой опыт еще более интересным. Pico Tanks приносит радость и развлечение всем, кто ищет динамичные и красочные бои в стиле MOBA на танках.
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное исследование
- Неограниченное количество звезд (ящик с наградами всегда полон).
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег) v60.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.