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Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег)

Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег) 60.1.0

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Версия:
60.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Panda Arcade
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения / Экшен / Онлайн игры
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 800 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 741
Скриншоты
Описание

Pico Tanks - это динамичная многопользовательская игра, предлагающая битвы на современных танках в формате 3 на 3. Она привносит в мир MOBA увлекательный и напряженный игровой процесс, который подходит для игроков всех возрастов. В игре акцент делается на командной работе, необходимой для победы в ожесточенных матчах.


Pico Tanks порадует вас красивой анимированной 3D-графикой, детально проработанными картами и окружающей средой. Улучшенные световые и звуковые эффекты создают увлекательное игровое окружение. Вы сможете соревноваться в кооперативных режимах и мероприятиях вместе с друзьями, делая игровой опыт еще более интересным. Pico Tanks приносит радость и развлечение всем, кто ищет динамичные и красочные бои в стиле MOBA на танках.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное исследование
  • Неограниченное количество звезд (ящик с наградами всегда полон).

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений


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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег) v60.1.0 MOD APK

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Скачать Пико-танки: многопользовательский хаос (Мод, Много денег) 800 Мб Ссылка 2 800 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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