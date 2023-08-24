Описание

Shoujo City 3D - это уникальный симулятор отношений, разработанный в стиле аниме. В этой игре геймерам предоставляется возможность создать свою собственную аниме-девушку и погрузиться в мир романтических отношений между девушками. Она предоставляет игрокам большой открытый 3D город, полный локаций и зданий, в которые можно заходить, а также множество интерактивных объектов и элементов RPG от третьего лица.





В игре геймеры могут настроить внешний вид своей аниме-героини, выбирая ее стиль, внешность и одежду. После этого они могут отправиться исследовать город, встречать различных персонажей и участвовать в различных активностях. Игроки могут готовить еду, посещать магазины, заводить новые знакомства и углублять отношения с другими персонажами.





В Shoujo City 3D также присутствуют мини-игры, которые добавляют разнообразие и веселье в геймплей. Эти игры могут быть использованы для развлечения персонажей и укрепления их отношений. Все это создает увлекательный и живой мир, который привлекает как фанатов аниме, так и всех, кто ценит качественные игровые проекты.



