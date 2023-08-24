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Shoujo City 3D (Мод, много денег)

Shoujo City 3D (Мод, много денег) 1.12

78
13
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Версия:
1.12
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Shoujo City
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 307 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18 688
Скриншоты
Описание

Shoujo City 3D - это уникальный симулятор отношений, разработанный в стиле аниме. В этой игре геймерам предоставляется возможность создать свою собственную аниме-девушку и погрузиться в мир романтических отношений между девушками. Она предоставляет игрокам большой открытый 3D город, полный локаций и зданий, в которые можно заходить, а также множество интерактивных объектов и элементов RPG от третьего лица.


В игре геймеры могут настроить внешний вид своей аниме-героини, выбирая ее стиль, внешность и одежду. После этого они могут отправиться исследовать город, встречать различных персонажей и участвовать в различных активностях. Игроки могут готовить еду, посещать магазины, заводить новые знакомства и углублять отношения с другими персонажами.


В Shoujo City 3D также присутствуют мини-игры, которые добавляют разнообразие и веселье в геймплей. Эти игры могут быть использованы для развлечения персонажей и укрепления их отношений. Все это создает увлекательный и живой мир, который привлекает как фанатов аниме, так и всех, кто ценит качественные игровые проекты.



Информация о модах


  • Бесконечные деньги



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 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Shoujo City 3D (Мод, много денег) v1.12 MOD APK

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Скачать Shoujo City 3D (Мод, много денег) 307 Мб Ссылка 2 307 Мб

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