Prison Life: Idle Game – это симулятор с симпатичной графикой и элементами ролевой игры, где геймеры возглавят тюрьму и постараются сделать её вместительной, безопасной, функциональной и прибыльной.
Постройте эффективную и прибыльную тюрьму
Игроки должны управлять тюрьмой, чтобы она приносила доход. Каждый заключённый вносит вклад в казну предприятия как через оплату своего содержания, так и через труд. Следите за тем, чтобы всё протекало спокойно и продуктивно, инвестируя в развитие тюрьмы.
Обеспечение безопасности и порядка
Для успешного управления тюрьмой необходимы не только высокие заборы и крепкие замки, но и профессиональный персонал. Без квалифицированных сотрудников тюрьма может быстро скатиться в хаос и полное беззаконие. Нанимайте и тренируйте охранников, администраторов и других работников, чтобы поддерживать порядок.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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