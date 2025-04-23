Описание

Prison Life: Idle Game – это симулятор с симпатичной графикой и элементами ролевой игры, где геймеры возглавят тюрьму и постараются сделать её вместительной, безопасной, функциональной и прибыльной.





Постройте эффективную и прибыльную тюрьму





Игроки должны управлять тюрьмой, чтобы она приносила доход. Каждый заключённый вносит вклад в казну предприятия как через оплату своего содержания, так и через труд. Следите за тем, чтобы всё протекало спокойно и продуктивно, инвестируя в развитие тюрьмы.





Обеспечение безопасности и порядка





Для успешного управления тюрьмой необходимы не только высокие заборы и крепкие замки, но и профессиональный персонал. Без квалифицированных сотрудников тюрьма может быстро скатиться в хаос и полное беззаконие. Нанимайте и тренируйте охранников, администраторов и других работников, чтобы поддерживать порядок.