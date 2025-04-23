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Prison Life: Idle Game (Мод, Без рекламы)

Prison Life: Idle Game (Мод, Без рекламы) 40.0.0

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Версия:
40.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
789
Скриншоты
Описание

Prison Life: Idle Game – это симулятор с симпатичной графикой и элементами ролевой игры, где геймеры возглавят тюрьму и постараются сделать её вместительной, безопасной, функциональной и прибыльной.


Постройте эффективную и прибыльную тюрьму


Игроки должны управлять тюрьмой, чтобы она приносила доход. Каждый заключённый вносит вклад в казну предприятия как через оплату своего содержания, так и через труд. Следите за тем, чтобы всё протекало спокойно и продуктивно, инвестируя в развитие тюрьмы.


Обеспечение безопасности и порядка


Для успешного управления тюрьмой необходимы не только высокие заборы и крепкие замки, но и профессиональный персонал. Без квалифицированных сотрудников тюрьма может быстро скатиться в хаос и полное беззаконие. Нанимайте и тренируйте охранников, администраторов и других работников, чтобы поддерживать порядок.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Prison Life: Idle Game (Мод, Без рекламы) v40.0.0 MOD APK

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Скачать Prison Life: Idle Game (Мод, Без рекламы) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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