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My Chinese Cuisine Town (Мод, Много гемов)

My Chinese Cuisine Town (Мод, Много гемов) 1.2.10

Постройте свою кулинарную империю
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Версия:
1.2.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CHENGDU MINUS SEVEN DEGREES TECHNOLOGY CO., LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

My Chinese Cuisine Town – это симулятор тапа с изометрической камерой и сеттингом китайской кухни, предлагающий большое разнообразие событий и возможностей для игроков.


My Chinese Cuisine Town – это игра с изометрическим расположением камеры, сеттингом китайской кухни и большим разнообразием событий и возможностей. Геймеры постараются максимально быстро превратить небольшое заведение в очень популярное место, где гурманы и ценители изысканных угощений смогут найти всё, что удовлетворит их вкусовые потребности.


Достигнутые вершины и успешно пройденные испытания позволяют не только повысить свою репутацию, но и открыть новые элементы, рецепты, ингредиенты и многое другое. Это делает развлечение долгосрочным и увлекательным. Постоянное развитие ресторана и расширение меню поддерживают интерес игроков на протяжении долгого времени.


My Chinese Cuisine Town понравится любому поклоннику игр с простейшим управлением. Интуитивный интерфейс и динамичный геймплей позволяют игрокам легко погрузиться в процесс и наслаждаться каждым этапом развития своего ресторана.


Информация о модах

Неограниченные драгоценные камни 

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Игра входит в подборки:
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Кулинарные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать My Chinese Cuisine Town (Мод, Много гемов) v1.2.10 MOD APK

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Скачать My Chinese Cuisine Town (Мод, Много гемов) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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