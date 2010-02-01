Описание

My Chinese Cuisine Town – это симулятор тапа с изометрической камерой и сеттингом китайской кухни, предлагающий большое разнообразие событий и возможностей для игроков.





My Chinese Cuisine Town – это игра с изометрическим расположением камеры, сеттингом китайской кухни и большим разнообразием событий и возможностей. Геймеры постараются максимально быстро превратить небольшое заведение в очень популярное место, где гурманы и ценители изысканных угощений смогут найти всё, что удовлетворит их вкусовые потребности.





Достигнутые вершины и успешно пройденные испытания позволяют не только повысить свою репутацию, но и открыть новые элементы, рецепты, ингредиенты и многое другое. Это делает развлечение долгосрочным и увлекательным. Постоянное развитие ресторана и расширение меню поддерживают интерес игроков на протяжении долгого времени.





My Chinese Cuisine Town понравится любому поклоннику игр с простейшим управлением. Интуитивный интерфейс и динамичный геймплей позволяют игрокам легко погрузиться в процесс и наслаждаться каждым этапом развития своего ресторана.