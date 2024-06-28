The Detractor переносит игрока в темный и безжалостный мир, где правит Король Злобы. Вы играете за Критика, изгоя с душой, полною мести и ничем больше не обремененного. Ваше путешествие захватывает вас, словно эпическая история, в которой вам предстоит преодолеть множество препятствий и в конце концов встретиться с тем, кто отверг и поносил вас.





Возьмите под контроль главного героя, чтобы сразиться с могущественными врагами и раскрыть неизвестные секреты в случайно сгенерированных мирах. Вам предстоит проникнуть в самую глубь темных уголков этого мира, где каждая глава раскрывает все более зловещие намерения Короля Злобы. Ваша миссия — не только выжить, но и разрушить его жестокую тиранию, разгадав все тайны, которые скрываются в тенях.





Злые намерения Короля Злобы постепенно становятся яснее с каждой новой главой, заставляя вас осознать его истинную природу. Он причиняет невероятные страдания всему королевству, и вам предстоит остановить его. В этом мрачном мире каждый шаг может стать вашим последним, но только вы способны изменить судьбу королевства и вернуть ему надежду.