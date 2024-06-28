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The Detractor (Мод меню)

The Detractor (Мод меню) 1.0099

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Версия:
1.0099
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Happii Gamer Studios Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

The Detractor переносит игрока в темный и безжалостный мир, где правит Король Злобы. Вы играете за Критика, изгоя с душой, полною мести и ничем больше не обремененного. Ваше путешествие захватывает вас, словно эпическая история, в которой вам предстоит преодолеть множество препятствий и в конце концов встретиться с тем, кто отверг и поносил вас.


Возьмите под контроль главного героя, чтобы сразиться с могущественными врагами и раскрыть неизвестные секреты в случайно сгенерированных мирах. Вам предстоит проникнуть в самую глубь темных уголков этого мира, где каждая глава раскрывает все более зловещие намерения Короля Злобы. Ваша миссия — не только выжить, но и разрушить его жестокую тиранию, разгадав все тайны, которые скрываются в тенях.


Злые намерения Короля Злобы постепенно становятся яснее с каждой новой главой, заставляя вас осознать его истинную природу. Он причиняет невероятные страдания всему королевству, и вам предстоит остановить его. В этом мрачном мире каждый шаг может стать вашим последним, но только вы способны изменить судьбу королевства и вернуть ему надежду.


Скриншоты

Информация о модах

  • Мод меню
  • Увеличенный урон
  • Много денег
 Теги темы: Мод меню

Скачать The Detractor (Мод меню) 1.0099 взлом

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Скачать The Detractor (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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