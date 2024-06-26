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Legends of Heropolis DX (Мод Меню)

Legends of Heropolis DX (Мод Меню) 2.2.9

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Версия:
2.2.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 32 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8

Legends of Heropolis DX — это увлекательная игра-симулятор, где вы перевоплотитесь в любимых персонажей детства. Ваша миссия проста, но ответственна: восстановить разрушенный город Герополис, который был уничтожен злыми силами из корпорации Evilcorp. Ваша задача — собрать героев вместе, восстановить справедливость и превратить Герополис в еще более красивое место, чем прежде.


Для спасения и восстановления этого прекрасного города вам необходимо собрать команду супергероев и сразиться с корпорацией Evilcorp. Чтобы ваши супергерои могли эффективно противостоять злу, вы должны регулярно усиливать их способности, помогая им стать сильнее и иметь достаточно сил для уничтожения плохих парней.


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32bit 32 Мб 64bit 32 Мб 32bit (Ссылка 2) 32 Мб 64bit (Ссылка 2) 32 Мб

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