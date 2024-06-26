Legends of Heropolis DX — это увлекательная игра-симулятор, где вы перевоплотитесь в любимых персонажей детства. Ваша миссия проста, но ответственна: восстановить разрушенный город Герополис, который был уничтожен злыми силами из корпорации Evilcorp. Ваша задача — собрать героев вместе, восстановить справедливость и превратить Герополис в еще более красивое место, чем прежде.





Для спасения и восстановления этого прекрасного города вам необходимо собрать команду супергероев и сразиться с корпорацией Evilcorp. Чтобы ваши супергерои могли эффективно противостоять злу, вы должны регулярно усиливать их способности, помогая им стать сильнее и иметь достаточно сил для уничтожения плохих парней.