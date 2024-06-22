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капибара Горячий источник (Мод, Бесплатные покупки)

капибара Горячий источник (Мод, Бесплатные покупки) 2.6.2

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Версия:
2.6.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
日曜ゲーム工房
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6

Capybara Zoo — это увлекательная игра для любителей животного мира и управления парками. В этом проекте вам предстоит взять на себя роль управляющего парком животных, где вы сможете создать идеальные условия для обитания и сохранения различных видов животных, включая капибару — крупнейшего грызуна в мире.


Игра предлагает широкий спектр задач, от создания уникальных мест обитания для каждого вида до управления разведением и исследованиями. Ваша цель — заботиться о животных, обеспечивая им комфортные условия для жизни и размножения. Кроме того, вы будете взаимодействовать с посетителями парка, чтобы создать для них незабываемый опыт и повысить их осведомленность о важности охраны дикой природы.


Capybara Zoo переносит игроков в волшебный мир животных, способствуя образованию и повышению осведомленности об экологии и сохранении природных ресурсов. Эта игра привлекла внимание и любовь многих благодаря своей креативности, познавательному контенту и возможности создавать уникальные парки, где каждая деталь важна для благополучия обитателей.


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Скачать капибара Горячий источник (Мод, Бесплатные покупки) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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