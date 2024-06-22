Capybara Zoo — это увлекательная игра для любителей животного мира и управления парками. В этом проекте вам предстоит взять на себя роль управляющего парком животных, где вы сможете создать идеальные условия для обитания и сохранения различных видов животных, включая капибару — крупнейшего грызуна в мире.





Игра предлагает широкий спектр задач, от создания уникальных мест обитания для каждого вида до управления разведением и исследованиями. Ваша цель — заботиться о животных, обеспечивая им комфортные условия для жизни и размножения. Кроме того, вы будете взаимодействовать с посетителями парка, чтобы создать для них незабываемый опыт и повысить их осведомленность о важности охраны дикой природы.





Capybara Zoo переносит игроков в волшебный мир животных, способствуя образованию и повышению осведомленности об экологии и сохранении природных ресурсов. Эта игра привлекла внимание и любовь многих благодаря своей креативности, познавательному контенту и возможности создавать уникальные парки, где каждая деталь важна для благополучия обитателей.