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Puppet Lord 3D (Мод, Много денег)

Puppet Lord 3D (Мод, Много денег) 1.0.17

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Версия:
1.0.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7

Puppet Lord 3D — первоклассная игра в жанре ролевых 3D-экшенов, предлагающая игрокам захватывающий и насыщенный опыт. Мир в Puppet Lord 3D изящно воссоздан, создавая яркую и обширную среду для исследования. Игрокам предстоит взять на себя роль могущественного персонажа, обладающего множеством особых навыков и боевых способностей.


В ней вы отправитесь в непростое приключенческое путешествие, сражаясь со злыми силами и ужасающими монстрами. Вам предстоит сражаться, собирать снаряжение и улучшать своих персонажей, чтобы стать настоящим Повелителем Марионеток. Бороться с угрозой тьмы и защищать мир — ваша главная задача. Игра предлагает богатую и глубокую сюжетную линию, которая погрузит вас в мир интриг и героических сражений.


Помимо одиночных миссий, Puppet Lord 3D включает многопользовательские функции, позволяющие участвовать в эпических противостояниях и сотрудничать с другими игроками для исследования огромного мира. Разнообразие миссий и возможность взаимодействия с другими игроками делают игру особенно привлекательной. Это тот игровой опыт, который стоит ждать всем поклонникам жанра ролевых 3D-боевиков, предлагая захватывающий и увлекательный геймплей.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги/МЕНЮ/Души

 Теги темы: Много денег

Скачать Puppet Lord 3D (Мод, Много денег) 1.0.17 взлом

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Скачать Puppet Lord 3D (Мод, Много денег) 188 Мб Ссылка 2 188 Мб

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