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Бродяга Бездомные Игры (Мод, Много денег)

Бродяга Бездомные Игры (Мод, Много денег) 10.0

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Версия:
10.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ecstasy Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22

Tramp Simulator: Homeless Survival Story — это захватывающий симулятор от первого лица, где игрокам предстоит погрузиться в жизнь бездомного человека, пытающегося выжить на улицах большого города. Игроки сталкиваются с различными характеристиками и показателями, которые необходимо постоянно учитывать, чтобы правильно оценивать свои возможности и выживать в сложных условиях.


В игре вам предстоит решать множество вопросов, связанных с пропитанием, ночлегом, поиском ценных вещей и заработком. Вариативность действий позволяет игрокам принимать разные решения в различных ситуациях, что делает игровой процесс более реалистичным и захватывающим. Вы будете вынуждены постоянно адаптироваться к окружающей среде и искать оптимальные пути для выживания.


Tramp Simulator: Homeless Survival Story также включает систему заданий, которая поможет игрокам более детально познакомиться с проблемами и заботами людей, оказавшихся на улице. Эти задания добавляют глубину игровому процессу, позволяя игрокам лучше понять и прочувствовать трудности, с которыми сталкиваются бездомные. Погрузитесь в этот мир, где каждый день становится испытанием, и попробуйте найти путь к лучшей жизни.


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Информация о модах

Много денег

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