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Professional Fishing 2 (Мод, Много денег)

Professional Fishing 2 (Мод, Много денег) 0.1.17.06.24a

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Версия:
0.1.17.06.24a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayWay SA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17

Professional Fishing 2 — это превосходный подарок для всех любителей рыбалки, включая тех, кто предпочитает виртуальную рыбалку. Игра предлагает качественную графику и анимацию, реалистичное поведение рыбы и физические законы, что делает процесс ловли максимально приближенным к реальности.


Игроки смогут наслаждаться огромным разнообразием снастей и интерактивными манипуляциями, которые позволяют ощутить все прелести рыбалки, даже когда нет возможности выехать на водоем в реальной жизни. Для тех, кто любит конкретные цели и соревнования, Professional Fishing 2 предлагает разнообразные задания и испытания, полноценные турниры и скоротечные соревнования с призами и наградами.


Игра не только позволяет расслабиться и насладиться процессом ловли рыбы, но и предоставляет возможность соревноваться с другими игроками, улучшать свои навыки и достигать новых высот в этом виртуальном рыболовном мире. Независимо от того, предпочитаете ли вы тихую и спокойную рыбалку или азарт соревнований.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Professional Fishing 2 (Мод, Много денег) 250 Мб Ссылка 2 250 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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