android-1.ru / Игры / Симуляторы / Supermarket Manager Simulator (Мод деню)
Supermarket Manager Simulator (Мод деню)

Supermarket Manager Simulator (Мод деню) 1.0.44

0
0
Скачать (120 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Версия:
1.0.44
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.dmg.supermarket.simulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
10

Supermarket Manager Simulator предлагает вам уникальную возможность стать владельцем и управляющим собственного супермаркета. В этой увлекательной игре вам предстоит закупать товары, расставлять их на полках и обслуживать своих любимых клиентов. Вашей задачей будет улучшение товаров и услуг, чтобы удовлетворить потребности покупателей и создать комфортную атмосферу для шопинга. Управление персоналом также играет ключевую роль, чтобы ваш супермаркет работал без сбоев и приносил прибыль.


Одной из главных задач будет заказ продукции и ее грамотное размещение на полках, чтобы покупатели легко находили нужные им товары. Важно также устанавливать конкурентоспособные цены и проводить акции для стимулирования продаж. Вы сможете свободно украшать свой магазин, выбирая различные темы оформления, что добавит вашему супермаркету индивидуальности и привлечет больше клиентов. Реалистичная 3D-графика игры позволит вам максимально погрузиться в атмосферу супермаркета.


Помимо всего прочего, Supermarket Manager Simulator предлагает разнообразные способы оплаты для клиентов, включая карты и наличные. Это поможет вам создать удобный и современный магазин, который будет привлекать покупателей своей продуманностью и комфортом. Станьте настоящим менеджером супермаркета, продемонстрируйте свои навыки управления и достигайте успеха в торговле!


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
  • Объявления удалены

Примечание. Валюта увеличивается, а не уменьшается.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Supermarket Manager Simulator (Мод деню) 1.0.44 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Supermarket Manager Simulator (Мод деню)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы)
Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы)
Версия: 1.0.1
Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия)
Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия)
Версия: 0.31
Legend of Kingdom (Мод меню)
Legend of Kingdom (Мод меню)
Версия: 1.18.0
100 Years War (Мод меню)
100 Years War (Мод меню)
Версия: 1.2.0
Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked)
Герой Волк: Животные vs Роботы (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0
Survivor Base - Zombie Siege (Мод, Много денег)
Survivor Base - Zombie Siege (Мод, Много денег)
Версия: 113
Плохая Девочка - Любовная Игра (Полная версия)
Плохая Девочка - Любовная Игра (Полная версия)
Версия: 3.5-googleplay
Doll Makeover: DIY ASMR (Полная версия)
Doll Makeover: DIY ASMR (Полная версия)
Версия: 0.6

Отзывы о Supermarket Manager Simulator (Мод деню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив