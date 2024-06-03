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Legend of Kingdom (Мод меню)

Legend of Kingdom (Мод меню) 1.18.0

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Требования:
Android 7.1
Разработчик:
SUPERJOY Inc.
Версия:
1.18.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 600 Мб
id приложения:
com.superjoy.lok
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
9

Legend of Kingdom предлагает игрокам погрузиться в увлекательную историю, полную напряжения и динамичных событий. Эта игра сочетает в себе эпические битвы, захватывающие квесты и стратегический геймплей, создавая фантастический игровой опыт, который не оставит вас равнодушным.


В ней вам предстоит сопровождать настоящего Короля Демонов и его дочь, Принцессу, в их опасном путешествии по королевству. Их цель — найти Святой Меч и победить фальшивого Короля Демонов, чтобы вернуть себе трон и восстановить мир в королевстве. По мере продвижения по игре, вы будете сталкиваться с уникальными задачами и использовать разнообразные комбинации навыков, что сделает каждое сражение непредсказуемым и увлекательным.


Игра впечатляет не только своим сюжетом, но и глубокими механиками. Разнообразные квесты и стратегические элементы будут поддерживать ваш интерес на протяжении всего игрового времени. Legend of Kingdom идеально подходит для тех, кто ищет игру, способную увлечь и удерживать внимание благодаря богатому повествованию и насыщенному геймплею.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Несколько DMG
  • Оборонный кратный
  • Хорошая мода
  • Несколько грабежей
  • Скорость кратная

ПРИМЕЧАНИЕ . Модификация меню «Tun Off» необходима для завершения первого обучения!

 Теги темы: Мод меню

Скачать Legend of Kingdom (Мод меню) 1.18.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Legend of Kingdom (Мод меню)
600 Мб
Ссылка 2
600 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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