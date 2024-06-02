Doll Makeover: DIY ASMR — это уникальная и расслабляющая игра-симулятор, в которой игроки погружаются в мир ремонта и декорирования кукол. Эта игра идеально подходит для любителей ручного труда и творчества, предлагая множество возможностей для проявления своих дизайнерских навыков.





В игре вы найдете изношенные или поврежденные куклы, которым требуется ваша забота и внимание. Ваша задача — восстановить их, используя различные инструменты и материалы. Вы сможете перекрашивать кукол, менять их одежду, волосы и аксессуары, превращая старые игрушки в произведения искусства.





Doll Makeover: DIY ASMR также включает элементы ASMR (автономного сенсорного меридианного ответа), что делает игровой процесс особенно успокаивающим. Звуки кисточек, нанесение красок и укладка волос создают приятное акустическое сопровождение, которое помогает расслабиться и получить удовольствие от процесса. Эта игра не только развлекает, но и помогает снять стресс после напряженного дня, предоставляя творческую свободу и моменты умиротворения.