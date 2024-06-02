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Doll Makeover: DIY ASMR (Полная версия)

Doll Makeover: DIY ASMR (Полная версия) 0.6

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KKGames Studio
Версия:
0.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.simulator.dollrepair.asmr
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
21

Doll Makeover: DIY ASMR — это уникальная и расслабляющая игра-симулятор, в которой игроки погружаются в мир ремонта и декорирования кукол. Эта игра идеально подходит для любителей ручного труда и творчества, предлагая множество возможностей для проявления своих дизайнерских навыков.


В игре вы найдете изношенные или поврежденные куклы, которым требуется ваша забота и внимание. Ваша задача — восстановить их, используя различные инструменты и материалы. Вы сможете перекрашивать кукол, менять их одежду, волосы и аксессуары, превращая старые игрушки в произведения искусства.


Doll Makeover: DIY ASMR также включает элементы ASMR (автономного сенсорного меридианного ответа), что делает игровой процесс особенно успокаивающим. Звуки кисточек, нанесение красок и укладка волос создают приятное акустическое сопровождение, которое помогает расслабиться и получить удовольствие от процесса. Эта игра не только развлекает, но и помогает снять стресс после напряженного дня, предоставляя творческую свободу и моменты умиротворения.


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Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Doll Makeover: DIY ASMR (Полная версия) 0.6 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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