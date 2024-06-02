android-1.ru / Игры / Симуляторы / Stronghold Dude (Мод, Без рекламы)
Stronghold Dude (Мод, Без рекламы)

Stronghold Dude (Мод, Без рекламы) 1.0.5

0
0
Скачать (118 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
YALP GAMES LLC
Версия:
1.0.5
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
id приложения:
com.stronghold.dude.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
58

Stronghold Dude — это захватывающая игра, погружающая игроков в мир фэнтезийного средневековья, где каждый аспект выживания и развития имеет значение. Начиная своё приключение с небольшой хижины и базового набора инструментов, главный герой под вашим руководством будет постепенно превращать своё скромное поселение в мощный форпост, готовый к исследованию и завоеванию окружающих диких земель.


В процессе игры вам предстоит заниматься добычей ресурсов, крафтом, строительством и развитием инфраструктуры вашей крепости. По мере продвижения, вы сможете открывать и изучать забытые руины древних цивилизаций, сталкиваться с бандитскими лагерями и принимать участие в захватывающих боях за контроль над территориями.


Stronghold Dude предлагает глубокий и многослойный геймплей, где каждое решение может значительно повлиять на развитие вашего поселения. Игра идеально подходит для любителей стратегий и RPG, желающих испытать свои управленческие способности и тактическое мышление в живописном, но опасном фэнтезийном мире.


Скриншоты

Информация о модах

Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Stronghold Dude (Мод, Без рекламы) 1.0.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stronghold Dude (Мод, Без рекламы)
118 Мб
Ссылка 2
118 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Makeover Studio: Makeup Games (Мод, Unlocked)
Makeover Studio: Makeup Games (Мод, Unlocked)
Версия: 4.6
Scary School Simulator 3 (Полная версия)
Scary School Simulator 3 (Полная версия)
Версия: 1.1.9
Russian Village Police Patrol (Полная версия)
Russian Village Police Patrol (Полная версия)
Версия: 0.0.1
City Shop Simulator (Мод, Много денег)
City Shop Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.10
Garbage Collectors (Мод, Много денег)
Garbage Collectors (Мод, Много денег)
Версия: 0.6
Married to the Mafia: Otome (Мод, Без рекламы)
Married to the Mafia: Otome (Мод, Без рекламы)
Версия: 3.1.14
Pixel Heroes Idle (Мод, Урон)
Pixel Heroes Idle (Мод, Урон)
Версия: 1.00.0019
Dismount Playground (Мод, Много золота)
Dismount Playground (Мод, Много золота)
Версия: 1.14

Отзывы о Stronghold Dude (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
DEMONTARIUS
DEMONTARIUS В воскресенье в 14:09
Это издевательство, одно и тоже сражения до бесконечности, только что меняется а точнее увеличивается количество уже наверное 100-я битв пройдено но я только с одним деревянным мечём это полная дичь а не игра, 97% на открытие дракона но похоже ещё битв 50, ей богу уже надоело одно и тоже
+1
Ответить