King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег) 1.0.20
Управляй кузницей, создавай оружие и спаси королевство от монстров
King Smith: Forgemaster Quest — это приключенческая RPG с элементами симулятора, где ты берёшь под контроль кузницу милого, но решительного короля, чтобы ковать оружие и снаряжение для героев. Каждые пять минут — создание нового меча, сбор чертежей, добыча материалов и апгрейд оружия. Чем сильнее становится твоя кузня, тем больше шансов отбить атаки монстров и защитить королевство.
Игра предлагает сюжетную кампанию, систему героев, спасение деревень и финальную цель — создание Великого меча для управления Големом, последней надежды человечества. Работает офлайн, подходит для тех, кто любит развитие, крафт и тактическое планирование. Если тебе по душе управлять процессом сражений через мастерство кузнеца — это твой шанс выковать победу.
- Неограниченная валюта
Скачать King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег) v1.0.20 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.