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King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег)

King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег) 1.0.20

Управляй кузницей, создавай оружие и спаси королевство от монстров
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Версия:
1.0.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ACTIONFIT
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 20:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

King Smith: Forgemaster Quest — это приключенческая RPG с элементами симулятора, где ты берёшь под контроль кузницу милого, но решительного короля, чтобы ковать оружие и снаряжение для героев. Каждые пять минут — создание нового меча, сбор чертежей, добыча материалов и апгрейд оружия. Чем сильнее становится твоя кузня, тем больше шансов отбить атаки монстров и защитить королевство.


Игра предлагает сюжетную кампанию, систему героев, спасение деревень и финальную цель — создание Великого меча для управления Големом, последней надежды человечества. Работает офлайн, подходит для тех, кто любит развитие, крафт и тактическое планирование. Если тебе по душе управлять процессом сражений через мастерство кузнеца — это твой шанс выковать победу.


Информация о модах
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Много денег

Скачать King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег) v1.0.20 MOD APK

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Скачать King Smith : Forgemaster Quest (Мод, Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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