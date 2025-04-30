Описание

King Smith: Forgemaster Quest — это приключенческая RPG с элементами симулятора, где ты берёшь под контроль кузницу милого, но решительного короля, чтобы ковать оружие и снаряжение для героев. Каждые пять минут — создание нового меча, сбор чертежей, добыча материалов и апгрейд оружия. Чем сильнее становится твоя кузня, тем больше шансов отбить атаки монстров и защитить королевство.





Игра предлагает сюжетную кампанию, систему героев, спасение деревень и финальную цель — создание Великого меча для управления Големом, последней надежды человечества. Работает офлайн, подходит для тех, кто любит развитие, крафт и тактическое планирование. Если тебе по душе управлять процессом сражений через мастерство кузнеца — это твой шанс выковать победу.