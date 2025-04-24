Описание

Квадробер Симулятор - Это необычный симулятор, где ты становишься квадробером — человеком, решившим жить на четвереньках. Каждые 5 минут ты исследуешь открытый парк, выполняешь задания, общаешься с животными и помогаешь местным обитателям: подталкиваешь уток к пруду, приносишь белке орехи, гоняешь голубей с лавок. Всё управление завязано на ловкость и ориентацию в пространстве — ты не просто бегаешь, а учишься двигаться по-новому.





В Симуляторе Квадробера основная фишка — свободное исследование и добрая абсурдность. Игрок кастомизирует маску, открывает новые зоны парка, получает достижения за странные, но милые поступки. Атмосфера лёгкая, с юмором и щепоткой философии о природе и человечности. Игра не требует подключения к интернету, не перегружена механиками и идеально подходит, чтобы немного сбежать от реальности. Надевай маску — и вперёд, квадробер, делать добро!