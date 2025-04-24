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Квадробер Симулятор: Ты кот (Мод Меню)

Квадробер Симулятор: Ты кот (Мод Меню) 1.0.2.161

Беги на четвереньках, помогай зверям и стань героем парка
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Версия:
1.0.2.161
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Take Top Entertainment
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Квадробер Симулятор - Это необычный симулятор, где ты становишься квадробером — человеком, решившим жить на четвереньках. Каждые 5 минут ты исследуешь открытый парк, выполняешь задания, общаешься с животными и помогаешь местным обитателям: подталкиваешь уток к пруду, приносишь белке орехи, гоняешь голубей с лавок. Всё управление завязано на ловкость и ориентацию в пространстве — ты не просто бегаешь, а учишься двигаться по-новому.


В Симуляторе Квадробера основная фишка — свободное исследование и добрая абсурдность. Игрок кастомизирует маску, открывает новые зоны парка, получает достижения за странные, но милые поступки. Атмосфера лёгкая, с юмором и щепоткой философии о природе и человечности. Игра не требует подключения к интернету, не перегружена механиками и идеально подходит, чтобы немного сбежать от реальности. Надевай маску — и вперёд, квадробер, делать добро!


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Квадробер Симулятор: Ты кот (Мод Меню) v1.0.2.161 MOD APK

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Скачать Квадробер Симулятор: Ты кот (Мод Меню) 186 Мб Ссылка 2 186 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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