AltLife - Life Simulator (Мод Меню) 40
Симулятор жизни, где каждый клик — год, а каждое решение что-то меняет
Перед тобой текстовый симулятор AltLife, в котором ты управляешь жизнью обычного человека — от рождения до последнего дня. Каждые 5 минут ты нажимаешь «Возраст» и смотришь, как летят годы: учёба, работа, семья, здоровье, случайные события. Всё зависит от выбора: пошёл не туда — потерял карьеру; не уделил время родным — остался один. Сценариев — сотни, всё реагирует на твою стратегию.
В AltLife упор сделан на решения, последствия и скорость жизни. Игрок сам выбирает путь: построить карьеру, завести пятерых детей, стать миллиардером или отшельником. Всё отображается в виде характеристик, событий и интерактивных решений. Интерфейс лаконичный, но информативный, работает офлайн, не требует доната. С каждым новым прохождением — новые случайности, новые возможности. Какой выбор сделаешь ты на этот раз?
МОД МЕНЮ
Деньги всегда увеличиваются
Скачать AltLife - Life Simulator (Мод Меню) v40 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.