Описание

Перед тобой текстовый симулятор AltLife, в котором ты управляешь жизнью обычного человека — от рождения до последнего дня. Каждые 5 минут ты нажимаешь «Возраст» и смотришь, как летят годы: учёба, работа, семья, здоровье, случайные события. Всё зависит от выбора: пошёл не туда — потерял карьеру; не уделил время родным — остался один. Сценариев — сотни, всё реагирует на твою стратегию.





В AltLife упор сделан на решения, последствия и скорость жизни. Игрок сам выбирает путь: построить карьеру, завести пятерых детей, стать миллиардером или отшельником. Всё отображается в виде характеристик, событий и интерактивных решений. Интерфейс лаконичный, но информативный, работает офлайн, не требует доната. С каждым новым прохождением — новые случайности, новые возможности. Какой выбор сделаешь ты на этот раз?