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AltLife - Life Simulator (Мод Меню)

AltLife - Life Simulator (Мод Меню) 40

Симулятор жизни, где каждый клик — год, а каждое решение что-то меняет
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Версия:
40
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
QmzApps
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Перед тобой текстовый симулятор AltLife, в котором ты управляешь жизнью обычного человека — от рождения до последнего дня. Каждые 5 минут ты нажимаешь «Возраст» и смотришь, как летят годы: учёба, работа, семья, здоровье, случайные события. Всё зависит от выбора: пошёл не туда — потерял карьеру; не уделил время родным — остался один. Сценариев — сотни, всё реагирует на твою стратегию.


В AltLife упор сделан на решения, последствия и скорость жизни. Игрок сам выбирает путь: построить карьеру, завести пятерых детей, стать миллиардером или отшельником. Всё отображается в виде характеристик, событий и интерактивных решений. Интерфейс лаконичный, но информативный, работает офлайн, не требует доната. С каждым новым прохождением — новые случайности, новые возможности. Какой выбор сделаешь ты на этот раз?


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

Скачать AltLife - Life Simulator (Мод Меню) v40 MOD APK

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Скачать AltLife - Life Simulator (Мод Меню) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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