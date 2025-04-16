Описание

Raising a Destruction Girl — это странно очаровательная RPG с ресторанной механикой в постапокалиптическом мире, где вместо выживания ты занимаешься развитием… девушки разрушения. Она — ходячая катастрофа с милой внешностью и разрушительным потенциалом, который можно направить либо во благо, либо в полное безумие. Всё зависит от того, как ты её прокачаешь и чему научишь: бою, кулинарии, бизнесу или разрушению мира на весёлой ноте.





Игра выполнена в пиксельном стиле с любовью к деталям и приятной анимацией. Механика «праздного развития» позволяет спокойно наблюдать, как героиня зарабатывает ресурсы, выполняет задачи, а ты — настраиваешь навыки, открываешь рецепты и усиливаешь способности. В этом постапокалипсисе всё не так уж и мрачно: вместо выживания — развитие, вместо страха — прокачка, вместо серости — пиксельный шарм. Raising a Destruction Girl — это RPG, где конец света наступил, но у тебя есть время сварить суп и выбрать, каким будет будущее.