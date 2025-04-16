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Raising a Destruction Girl (Мод меню)

Raising a Destruction Girl 1.0.8.3

Мод меню

Апокалипсис на пороге, но сначала — ужин, пиксели и немного хаоса
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Версия:
1.0.8.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TariGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Raising a Destruction Girl — это странно очаровательная RPG с ресторанной механикой в постапокалиптическом мире, где вместо выживания ты занимаешься развитием… девушки разрушения. Она — ходячая катастрофа с милой внешностью и разрушительным потенциалом, который можно направить либо во благо, либо в полное безумие. Всё зависит от того, как ты её прокачаешь и чему научишь: бою, кулинарии, бизнесу или разрушению мира на весёлой ноте.


Игра выполнена в пиксельном стиле с любовью к деталям и приятной анимацией. Механика «праздного развития» позволяет спокойно наблюдать, как героиня зарабатывает ресурсы, выполняет задачи, а ты — настраиваешь навыки, открываешь рецепты и усиливаешь способности. В этом постапокалипсисе всё не так уж и мрачно: вместо выживания — развитие, вместо страха — прокачка, вместо серости — пиксельный шарм. Raising a Destruction Girl — это RPG, где конец света наступил, но у тебя есть время сварить суп и выбрать, каким будет будущее.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raising a Destruction Girl (Мод меню) v1.0.8.3 MOD APK

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Скачать Raising a Destruction Girl (Мод меню) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

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