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Dam Builder (Мод, Много денег)

Dam Builder 0.4.3

Много денегБез рекламы

Строй, спускай воду, лови рыбу — и управляй самой спокойной империей в мире
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Версия:
0.4.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Dam Builder — это редкое сочетание умиротворения и прогресса, где каждое нажатие приближает вас к величию... из бетонных плит и лодочек. Начинается всё просто: небольшая плотина на тихом озере, капля за каплей капает доход, но вот вы улучшаете секцию, ещё одну — и вдруг это уже серьёзная гидротехническая махина. Вода уходит, деньги капают, а вы — архитектор тишины и стабильности. Игра будто предлагает передышку: никакой спешки, только постепенный, наглядный рост, который приятно наблюдать и приятно контролировать.


А когда вы доходите до второго этапа — вот тут начинается настоящее волшебство. Открывается причал, появляется лодка, и начинается рыбалка. Всё просто, но до смешного приятно: забросил, поймал, доставил, получил. Потом ещё одна лодка, потом целый флот. Dam Builder умело делает из механики кликера что-то почти медитативное. Алмазы идут на расширение, секции улучшаются, озеро живёт своей жизнью — а вы спокойно управляете процессом, не перегружая голову. Это не просто игра — это цифровая версия чашки чая у воды.


Информация о модах

Заходите в игру, чтобы заработать большое количество валюты и получить награды, не просматривая рекламу.

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

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Скачать Dam Builder (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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