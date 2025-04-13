Dam Builder 0.4.3
Строй, спускай воду, лови рыбу — и управляй самой спокойной империей в мире
Dam Builder — это редкое сочетание умиротворения и прогресса, где каждое нажатие приближает вас к величию... из бетонных плит и лодочек. Начинается всё просто: небольшая плотина на тихом озере, капля за каплей капает доход, но вот вы улучшаете секцию, ещё одну — и вдруг это уже серьёзная гидротехническая махина. Вода уходит, деньги капают, а вы — архитектор тишины и стабильности. Игра будто предлагает передышку: никакой спешки, только постепенный, наглядный рост, который приятно наблюдать и приятно контролировать.
А когда вы доходите до второго этапа — вот тут начинается настоящее волшебство. Открывается причал, появляется лодка, и начинается рыбалка. Всё просто, но до смешного приятно: забросил, поймал, доставил, получил. Потом ещё одна лодка, потом целый флот. Dam Builder умело делает из механики кликера что-то почти медитативное. Алмазы идут на расширение, секции улучшаются, озеро живёт своей жизнью — а вы спокойно управляете процессом, не перегружая голову. Это не просто игра — это цифровая версия чашки чая у воды.
Заходите в игру, чтобы заработать большое количество валюты и получить награды, не просматривая рекламу.
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