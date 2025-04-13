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Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)

Pocket Bots: Battle Robots 2.6.0

Много денегБез рекламы

Маленькие на вид, но сражаются как титаны — собери армию из чистого металла и ярости
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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sa Hoang
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 204 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Pocket Bots: Battle Robots — это концентрированная энергия меха-битв, где каждый винт, каждая шестерёнка и каждая пушка — твой личный выбор и стратегическое решение. Здесь ты не просто командуешь армией, ты создаёшь её с нуля: соединяешь шасси с оружием, прикручиваешь гаджеты, настраиваешь баланс между бронёй и манёвренностью — и отправляешь в бой своих уникальных боевых монстров. Это не просто экшен — это арена для тактики, импровизации и инженерного вдохновения, где победу приносит не только мощь, но и ум.


В Pocket Bots каждый бой — как оживший конструктор в режиме реального времени. PvP-сражения молниеносны и насыщены: роботы мельтешат, спецэффекты сверкают, а ты либо ликуешь, либо уже придумываешь новую конфигурацию. Благодаря бесконечным вариантам сборки игра не надоедает — всегда есть что прокачать, изменить, улучшить. Хочешь быстрых разведчиков с лазерами? Пожалуйста. Предпочитаешь тяжёлую артиллерию с непроходимой бронёй? Собери. Это игра, где каждый робот — отражение твоей игровой личности, и каждое сражение — шанс доказать, что твой подход лучше.


Информация о модах

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Скачать Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег) v2.6.0 MOD APK

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Скачать Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег) 204 Мб Ссылка 2 204 Мб

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