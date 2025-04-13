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Ace Mud 4x4 Offroad Simulator

Ace Mud 4x4 Offroad Simulator 1.0.5

Оригинал

Там, где дорога кончается, начинается самое интересное — и пахнет сырой землёй
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MiniCo Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Ace Mud 4x4 Offroad Simulator — это праздник для тех, у кого в венах течёт не бензин, а грязь. Здесь не асфальт, не полосы, не предсказуемость — а слякоть, скользкие подъёмы, каменные завалы и трассы, на которых обычная машина расплакалась бы ещё на старте. Выбираете внедорожник, заводите движок — и сразу в бой: в карьеру или против времени, всё зависит от вашего настроения. А может, просто хочется покататься по дикой местности, штурмуя каждый холм как личную вершину? Пожалуйста — свободы тут столько, что хватит на целый грузовик приключений.


Ace Mud умеет наградить тех, кто не боится испачкаться. Улучшайте свой зверь-мобиль: усиливайте подвеску, ставьте зубастую резину, прокачивайте двигатель, чтобы браться за всё более коварные трассы. Игра цепляет не только визуально — с детальной грязью, брызгами, следами на земле — но и физикой: вы чувствуете каждую кочку, каждое пробуксовывание. Здесь нельзя просто давить газ — нужно думать, ловить баланс, реагировать. Это симулятор, где даже ошибка выглядит красиво. Если вас тянет туда, где ревёт мотор и штурман нервно крестится — вы по адресу.


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