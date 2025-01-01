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Rise of Titans (Мод, Без рекламы)

Rise of Titans 1.0.1

Без рекламы

Когда земля ушла под воду, надежда затаилась в глубинах вместе с Титаном
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FingerFun Limited.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 697 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Rise of Titans — это эпическая приключенческая игра с элементами стратегии и выживания, в которой человечество в последний раз поднимается на бой после катастрофического апокалипсиса. Мир захлестнули приливы, а чудовищные звери разрушили остатки цивилизации. Но в подводных руинах скрыта древняя машина — Титан, последнее оружие и, возможно, единственный шанс на спасение.


Выжившие объединяются, чтобы пробудить спящего гиганта и начать обратный отсчёт к возрождению. Rise of Titans — это борьба за ресурсы, восстановление технологий, противостояние чудовищам и выбор: кого спасти, а кем пожертвовать ради будущего. Когда всё разрушено, остаётся только одно — встать и сражаться. Потому что именно на обломках прошлого рождаются легенд


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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