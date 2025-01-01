Описание

Rise of Titans — это эпическая приключенческая игра с элементами стратегии и выживания, в которой человечество в последний раз поднимается на бой после катастрофического апокалипсиса. Мир захлестнули приливы, а чудовищные звери разрушили остатки цивилизации. Но в подводных руинах скрыта древняя машина — Титан, последнее оружие и, возможно, единственный шанс на спасение.





Выжившие объединяются, чтобы пробудить спящего гиганта и начать обратный отсчёт к возрождению. Rise of Titans — это борьба за ресурсы, восстановление технологий, противостояние чудовищам и выбор: кого спасти, а кем пожертвовать ради будущего. Когда всё разрушено, остаётся только одно — встать и сражаться. Потому что именно на обломках прошлого рождаются легенд