Rise of Titans 1.0.1
Когда земля ушла под воду, надежда затаилась в глубинах вместе с Титаном
Rise of Titans — это эпическая приключенческая игра с элементами стратегии и выживания, в которой человечество в последний раз поднимается на бой после катастрофического апокалипсиса. Мир захлестнули приливы, а чудовищные звери разрушили остатки цивилизации. Но в подводных руинах скрыта древняя машина — Титан, последнее оружие и, возможно, единственный шанс на спасение.
Выжившие объединяются, чтобы пробудить спящего гиганта и начать обратный отсчёт к возрождению. Rise of Titans — это борьба за ресурсы, восстановление технологий, противостояние чудовищам и выбор: кого спасти, а кем пожертвовать ради будущего. Когда всё разрушено, остаётся только одно — встать и сражаться. Потому что именно на обломках прошлого рождаются легенд
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