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REP: MULTIPLAYER HORROR (Мод, Без рекламы)

REP: MULTIPLAYER HORROR 0.6.0

Без рекламы

Вы не одни в темноте… но иногда и этого недостаточно
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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nevar Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

REP: MULTIPLAYER HORROR — это кооперативный хоррор на 4 игроков, где каждый шаг может стать последним. Заброшенные локации, окутанные мраком и тайнами, ждут вашу команду, чтобы бросить вызов не только смелости, но и взаимопомощи. Вместе вам предстоит искать пути спасения, решать задачи, переносить странные предметы с реалистичной физикой и — главное — избегать встречи с тем, что прячется во тьме.


Монстры здесь не просто враги — это воплощения ужаса, которые чуют страх и реагируют на каждый звук. REP испытывает командную работу, внимательность и выдержку. Один неверный шаг — и тишина обрывается на крик. Каждая игра — новый сценарий выживания, где тьма становится плотной, а каждый угол — ловушкой. Сможете ли вы выбраться… или останетесь в этом кошмаре навсегда?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать REP: MULTIPLAYER HORROR (Мод, Без рекламы) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб
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