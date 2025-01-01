Описание

REP: MULTIPLAYER HORROR — это кооперативный хоррор на 4 игроков, где каждый шаг может стать последним. Заброшенные локации, окутанные мраком и тайнами, ждут вашу команду, чтобы бросить вызов не только смелости, но и взаимопомощи. Вместе вам предстоит искать пути спасения, решать задачи, переносить странные предметы с реалистичной физикой и — главное — избегать встречи с тем, что прячется во тьме.





Монстры здесь не просто враги — это воплощения ужаса, которые чуют страх и реагируют на каждый звук. REP испытывает командную работу, внимательность и выдержку. Один неверный шаг — и тишина обрывается на крик. Каждая игра — новый сценарий выживания, где тьма становится плотной, а каждый угол — ловушкой. Сможете ли вы выбраться… или останетесь в этом кошмаре навсегда?