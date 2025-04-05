Описание

Devices Company Tycoon — это масштабный симулятор, в котором ты становишься главой компании по разработке и выпуску электронных гаджетов. Здесь нет заданного пути — только твои решения определяют, что выведет твою фирму в топ: умные часы, игровые консоли, телефоны или что-то совершенно новое. Проект не загоняет в рамки — он даёт свободу творить, экспериментировать и выстраивать уникальную стратегию развития.





Ты управляешь не просто производством, а всей экосистемой: исследуешь новые технологии, внедряешь техпроцессы, настраиваешь маркетинг и удерживаешь баланс между риском и инновациями. Devices Company Tycoon цепляет именно глубиной — от выбора компонентов до принятия решений о выходе продукта на рынок. Каждая новая линейка может стать как сенсацией, так и провалом. Игра растёт вместе с тобой: чем дальше, тем больше вариантов, тоньше расчёт и выше ставки. И всё — под твоим контролем.