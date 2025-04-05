android-1.ru / Игры / Симуляторы / Devices Company Tycoon Inc (Мод, Бесплатные покупки)
Devices Company Tycoon Inc (Мод, Бесплатные покупки)

Devices Company Tycoon Inc 0.1.5

Бесплатные покупки

От первого чертежа до мирового релиза — ты управляешь всем, что лежит за витриной
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ArraGames
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Devices Company Tycoon — это масштабный симулятор, в котором ты становишься главой компании по разработке и выпуску электронных гаджетов. Здесь нет заданного пути — только твои решения определяют, что выведет твою фирму в топ: умные часы, игровые консоли, телефоны или что-то совершенно новое. Проект не загоняет в рамки — он даёт свободу творить, экспериментировать и выстраивать уникальную стратегию развития.


Ты управляешь не просто производством, а всей экосистемой: исследуешь новые технологии, внедряешь техпроцессы, настраиваешь маркетинг и удерживаешь баланс между риском и инновациями. Devices Company Tycoon цепляет именно глубиной — от выбора компонентов до принятия решений о выходе продукта на рынок. Каждая новая линейка может стать как сенсацией, так и провалом. Игра растёт вместе с тобой: чем дальше, тем больше вариантов, тоньше расчёт и выше ставки. И всё — под твоим контролем.


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Devices Company Tycoon Inc (Мод, Бесплатные покупки) v0.1.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Devices Company Tycoon Inc (Мод, Бесплатные покупки) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Shoot Out: Симулятор Оружия (Мод, Много денег)
Shoot Out: Симулятор Оружия (Мод, Много денег)
Version: 3.5.2
The Schedule I Project
The Schedule I Project
Version: 1.1
Rock Wheels
Rock Wheels
Version: 1.0
Town Heroes: Экшен-RPG Авто (Мод меню)
Town Heroes: Экшен-RPG Авто (Мод меню)
Version: 1.0.0
Vikings Revenge (Мод Меню)
Vikings Revenge (Мод Меню)
Version: 1.0.6
Age Of Sails (Мод Меню)
Age Of Sails (Мод Меню)
Version: 1.5.3
Digging Hole Mania (Мод, Без рекламы)
Digging Hole Mania (Мод, Без рекламы)
Version: 0.7.0
Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы)
Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.5

Отзывы о Devices Company Tycoon Inc (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив