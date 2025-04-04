Описание

Rock Wheels — это не просто гонки, это вызов законам физики на максимально жёстких условиях. Забудь про гладкий асфальт — тебя ждут скалы, дюны, трубы, бревна и такие углы подъёма, от которых багги начинает потеть вместе с тобой. Первые 30 уровней пронесут тебя по раскалённым пустынным пейзажам, где каждый кактус — потенциальная проблема, а каждая яма — шанс сделать сальто... или фейл. Тут главное — не скорость, а контроль.





В Rock Wheels всё держится на реакции, терпении и прокачке техники. Трассы сложные, но честные: если ошибся — сам виноват. Прыжки, скольжения, повороты под 90 — багги должен быть прокачан, а ты — сконцентрирован. Адреналин льётся литрами, а чувство, когда проходишь особенно жёсткий участок, не заменит ни один финишный флаг. Эта игра для тех, кто не боится летать — и врезаться. Главное — снова встать на колёса и поехать дальше.