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Rock Wheels

Rock Wheels 1.0

Оригинал

Здесь не трассы — здесь безумные вертикали, где побеждают только крепкие нервы
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Anion Software
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Rock Wheels — это не просто гонки, это вызов законам физики на максимально жёстких условиях. Забудь про гладкий асфальт — тебя ждут скалы, дюны, трубы, бревна и такие углы подъёма, от которых багги начинает потеть вместе с тобой. Первые 30 уровней пронесут тебя по раскалённым пустынным пейзажам, где каждый кактус — потенциальная проблема, а каждая яма — шанс сделать сальто... или фейл. Тут главное — не скорость, а контроль.


В Rock Wheels всё держится на реакции, терпении и прокачке техники. Трассы сложные, но честные: если ошибся — сам виноват. Прыжки, скольжения, повороты под 90 — багги должен быть прокачан, а ты — сконцентрирован. Адреналин льётся литрами, а чувство, когда проходишь особенно жёсткий участок, не заменит ни один финишный флаг. Эта игра для тех, кто не боится летать — и врезаться. Главное — снова встать на колёса и поехать дальше.


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