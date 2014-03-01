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Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы)

Найди отличия – Головоломка 1.0.5

Без рекламы

Спокойствие обманчиво — дьявол кроется в деталях, и ты должен его найти
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LifePulse Puzzle Game Studio
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Найди отличия – Головоломка — это не просто расслабон с картинками, а реальный тест на внимательность. Тут всё кажется простым: две почти одинаковые сцены, спокойная музыка, размеренный ритм. Но чем дольше смотришь, тем больше понимаешь — игра не про «посмотреть», она про «заметить». Каждый уровень подкидывает неожиданные ловушки: мелкие детали, тонкие тени, едва заметные различия, которые ставят на паузу даже самых уверенных.


Процесс затягивает — вроде бы играешь пару минут, а прошло уже полчаса. Найди отличия – Головоломка хорошо помогает перезагрузиться, но при этом мозг всё время в работе. Концентрация, память, визуальное восприятие — всё прокачивается, даже если ты этого не замечаешь. А главное — никакой спешки, просто ты и картинка. Иногда именно такие спокойные вызовы цепляют сильнее всего.


Информация о модах

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Скачать Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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