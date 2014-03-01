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Undawn (Полная версия)

Undawn 1.3.14

Будущее после катастрофы: эпические битвы, стратегическое выживание и приключения
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Версия:
1.3.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Level Infinite
Категория:
Экшен / Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 562 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Undawn представляет собой масштабный и красивый проект, окунающий вас в футуристический мир, оправляющийся от глобальной катастрофы. Здесь, где монстры правят на поверхности, человечество вынуждено адаптироваться, совершая вылазки за ресурсами и передовыми технологиями. Каждая миссия и каждый вызов превращаются в настоящее испытание, где смелость и интуиция становятся залогом успеха. Современные погодные условия, смена времени суток и детализированная графика создают ощущение полного погружения в динамичный, зрелищный мир будущего, где каждое решение имеет значение и требует точного расчёта.


На просторах игры вас ждёт встреча с заинтересованными фракциями, выполнение их заданий и добыча уникальных ресурсов для выживания. Постоянное развитие и адаптация к переменам делают каждую вылазку непредсказуемой, а игровой процесс – настоящим праздником для любителей экшен-стратегий. Захватывающие битвы, интригующие миссии и безграничные возможности для исследований превращают каждое приключение в уникальное испытание, где проверяется ваша смелость, находчивость и стратегическое мышление.


Информация о модах

Полная версия

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