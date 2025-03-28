Описание

Crazy Miami Online — это многопользовательская игра с открытым миром, предлагающая три огромных города для исследования, наполненных жизнью и возможностями. Управляйте разнообразным автотранспортом — от автомобилей и мотоциклов до вертолётов, лодок и военной техники — и выбирайте одну из множества профессий: таксист, полицейский, грузчик, медик и другие. Интуитивное управление и реалистичная физика движения делают каждую поездку захватывающей и незабываемой.





Во втором абзаце вас ждёт разнообразие активностей: вступайте в одну из пяти банд, чтобы заработать деньги через совместные рейды, покупайте дома и квартиры, обустраивайте своё убежище и расширяйте влияние. Исследуйте город, посещая банк, три полицейских участка, оружейный магазин с арсеналом от пистолетов до гранатомётов, автоцентр, яхт‑клуб, больницу, супермаркеты, АЗС и военную базу. Всё это происходит в динамичном мультиплеере — играйте с друзьями, создавайте союзы и становитесь легендой Crazy Miami Online.