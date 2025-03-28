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Crazy Miami Online (Мод, Много денег)

Crazy Miami Online 1.5

Много денег

Погрузитесь в захватывающий мир свободы, приключений и бесконечных возможностей в открытом городе
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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VirtualStudio
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Crazy Miami Online — это многопользовательская игра с открытым миром, предлагающая три огромных города для исследования, наполненных жизнью и возможностями. Управляйте разнообразным автотранспортом — от автомобилей и мотоциклов до вертолётов, лодок и военной техники — и выбирайте одну из множества профессий: таксист, полицейский, грузчик, медик и другие. Интуитивное управление и реалистичная физика движения делают каждую поездку захватывающей и незабываемой.


Во втором абзаце вас ждёт разнообразие активностей: вступайте в одну из пяти банд, чтобы заработать деньги через совместные рейды, покупайте дома и квартиры, обустраивайте своё убежище и расширяйте влияние. Исследуйте город, посещая банк, три полицейских участка, оружейный магазин с арсеналом от пистолетов до гранатомётов, автоцентр, яхт‑клуб, больницу, супермаркеты, АЗС и военную базу. Всё это происходит в динамичном мультиплеере — играйте с друзьями, создавайте союзы и становитесь легендой Crazy Miami Online.


Информация о модах

Много денег

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Скачать Crazy Miami Online (Мод, Много денег) v1.5 MOD APK

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Скачать Crazy Miami Online (Мод, Много денег) 312 Мб Ссылка 2 312 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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