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Braveland Wizard (Мод меню)

Braveland Wizard 1.6.4

Мод менюРежим бога

Вернитесь к истокам тактики в увлекательном фэнтезийном приключении Академии Магии
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Версия:
1.6.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PlayPanic
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 327 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Braveland Wizard — это пошаговая стратегия в духе классических игр, возвращающая к истокам тактики и тактических сражений старой школы. Вы берёте на себя роль выпускницы Академии Магии, готовой отправиться в новое путешествие, которое начинается высоко в горах и проходит через южные земли, населённые орками, призраками и таинственными кочевниками. Атмосферные пиксельные локации и продуманная карта мира создают ощущение настоящего фэнтезийного похода, где каждый бой требует расчёта и использования уникальных магических способностей.


Перед вами раскрывается эпическое приключение, полное разнообразных испытаний и неожиданных встреч. Исследуйте земли, расширяйте арсенал заклинаний главной героини и привлекайте союзников, улучшая их навыки и магию. Сражайтесь на пошаговых аренах, где правильный выбор заклинаний и позиционирование определяют исход боя. Каждый противник — от свирепых орков до смертоносных духов и хитроумных кочевников — требует индивидуального подхода. Тактическая глубина и система развития персонажа обеспечивают высокий уровень реиграбельности, возвращая дух классики жанра.


Информация о модах
  • Меню
  • Режим Бога
  • Высокий урон
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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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