Описание

Braveland Wizard — это пошаговая стратегия в духе классических игр, возвращающая к истокам тактики и тактических сражений старой школы. Вы берёте на себя роль выпускницы Академии Магии, готовой отправиться в новое путешествие, которое начинается высоко в горах и проходит через южные земли, населённые орками, призраками и таинственными кочевниками. Атмосферные пиксельные локации и продуманная карта мира создают ощущение настоящего фэнтезийного похода, где каждый бой требует расчёта и использования уникальных магических способностей.





Перед вами раскрывается эпическое приключение, полное разнообразных испытаний и неожиданных встреч. Исследуйте земли, расширяйте арсенал заклинаний главной героини и привлекайте союзников, улучшая их навыки и магию. Сражайтесь на пошаговых аренах, где правильный выбор заклинаний и позиционирование определяют исход боя. Каждый противник — от свирепых орков до смертоносных духов и хитроумных кочевников — требует индивидуального подхода. Тактическая глубина и система развития персонажа обеспечивают высокий уровень реиграбельности, возвращая дух классики жанра.