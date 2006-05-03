Shell Racing Legends (Мод, Unlocked) 1.9.9
Погрузитесь в мир высокоскоростных гонок с коллекционными моделями Ferrari
Shell Racing Legends предлагает уникальное сочетание коллекционирования и реалистичного гоночного опыта, объединяя коллекцию эксклюзивных моделей Ferrari с возможностью участвовать в динамичных соревнованиях как в реальном, так и в цифровом мире. Вы начинаете с выбора миниатюрной модели из последней линейки, которую можно подключить к приложению через Bluetooth. После этого ваш автомобиль оживает на экране смартфона, позволяя оценить точность управления и детальную проработку дизайна.
Участвуйте в высокодинамичных гонках, бросая вызов друзьям и игрокам по всему миру в разнообразных режимах — от одиночных тренировок до соревновательных турниров. Развивайте навыки вождения, улучшайте характеристики каждой модели и настраивайте внешний вид автомобиля по своему вкусу. Благодаря интуитивному интерфейсу и реалистичной физике Shell Racing Legends превращает каждую гонку в увлекательный симулятор, где коллекционирование становится частью стратегии и ключом к победе.
- Разблокированы все автомобили
Примечание: — Находясь на экране выбора автомобиля в игре, перейдите в настройки в правом верхнем углу и прокрутите вниз, нажмите кнопку политики конфиденциальности один раз, все автомобили будут разблокированы.
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