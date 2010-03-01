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Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет)

Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет) 3.1

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Версия:
3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlayTricks Studio
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
175
Скриншоты
Описание

Motocross MX Dirt Bike предлагает игрокам окунуться в мир захватывающих гонок на внедорожных мотоциклах, где каждый уровень испытывает мастерство и смелость участников. Эта игра — настоящий рай для любителей эндуро и суперкросса, предоставляя возможность разбивать грязные и каменистые трассы в поисках скорости и победы.


Выполнение невероятных трюков и трюков вольного мотокросса добавляет игре элемент воздушного акробатического искусства, позволяя игрокам демонстрировать свои навыки управления мотоциклом не только на земле, но и в воздухе. Возможность настройки мотоцикла до мельчайших деталей обеспечивает полное погружение в мир мотокросса, где каждая мелочь может повлиять на производительность велосипеда и исход гонки.


"Motocross MX Dirt Bike" отличается реалистичной физикой, которая точно передает ощущения от управления мотоциклом на сложных трассах с разнообразными препятствиями. Это создает у игроков ощущение полного контроля над мотоциклом, а также требует от них проявления мастерства и тактического мышления для успешного завершения гонок.


Информация о модах

Неограниченное количество монет

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 Теги темы: Много монет

Скачать Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет) v3.1 MOD APK

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Скачать Мотокросс mx Dirt Bike игры (Мод, Много монет) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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