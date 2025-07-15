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Drift Legends (Мод, Много денег)

Drift Legends (Мод, Много денег) v1.9.29

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25
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Версия:
1.9.29
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Black Fox Entertainment Studio
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 368 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
50 843
Описание

Drift Legends — это уникальная игра, в которой каждый элемент, от выбора автомобиля до последнего заноса на финишной прямой, наполнен глубоким смыслом и важностью для фаната дрифта. Погрузитесь в детализированный мир, где каждый автомобиль представляет собой сочетание стиля и мощи, даря вам возможность показать свои навыки в управлении и тонкое понимание динамики заноса. Начиная свой путь, вы выбираете своего железного коня, прислушиваетесь к грохоту двигателя и чувствуете, как руль отзывается на каждое ваше движение.


Тюнинг здесь — это не просто попытка приукрасить автомобиль, это поиск идеального баланса между скоростью и управляемостью, который позволит вам выполнять самые красивые и технически сложные дрифты. Вы сможете изменять внешний вид и характеристики своей машины, доводя ее до совершенства, чтобы оставлять своих соперников далеко позади на поворотах трасс, которые станут вашей второй домашней ареной.


Игра предлагает богатый выбор трасс, каждая из которых обладает уникальным набором вызовов и пейзажей, от улиц городов с их узкими поворотами до горных серпантинов, где каждый занос требует максимальной концентрации и мастерства. Прогрессируя в игре, вы будете двигаться вверх по карьерной лестнице, сталкиваясь с более сложными задачами и более опытными соперниками.



Информация о модах
  • Множитель очков дрифта

Информация: Больше множитель дрифта = больше денег.

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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Скачать Drift Legends (Мод, Много денег) 368 Мб Ссылка 2 368 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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