Игры постоянно развиваются и улучшаются с точки зрения содержания, изображений, музыки… Один из жанров, который оставил след в памяти каждого игрока, - это стратегические игры. Вы должны использовать свой опыт, знания и расчеты, чтобы что-то сделать в игре. В этой категории мы можем упомянуть знакомые игры, такие как Red Alert 2, Age of Empire… Постепенно на мобильных платформах появляются игры того же жанра, которые помогают игрокам испытывать все время и везде. Переходя к сегодняшнему посту, мы рассмотрим игру в этом жанре под названием Epic Battle Simulator 2 .





Игра поддерживается на двух основных платформах: Android и IOS. Epic Battle Simulator 2 получил положительные отзывы игроков в двух магазинах приложений. Как и большинство мобильных игр, игроки могут скачать ее бесплатно, потому что она не требует слишком многого с точки зрения настройки. В частности, требуется Android версии 4.1 или выше и IOS 9.0 и выше. Помимо бесплатной игры, игроки могут тратить деньги на покупку определенных вещей в игре.



