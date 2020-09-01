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Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег)

Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег) 1.9.20

13
5
Скачать (61 Мб)
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Версия:
1.9.20
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Rappid Studios
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 510

Игры постоянно развиваются и улучшаются с точки зрения содержания, изображений, музыки… Один из жанров, который оставил след в памяти каждого игрока, - это стратегические игры. Вы должны использовать свой опыт, знания и расчеты, чтобы что-то сделать в игре. В этой категории мы можем упомянуть знакомые игры, такие как Red Alert 2, Age of Empire… Постепенно на мобильных платформах появляются игры того же жанра, которые помогают игрокам испытывать все время и везде. Переходя к сегодняшнему посту, мы рассмотрим игру в этом жанре под названием Epic Battle Simulator 2


Игра поддерживается на двух основных платформах: Android и IOS. Epic Battle Simulator 2 получил положительные отзывы игроков в двух магазинах приложений. Как и большинство мобильных игр, игроки могут скачать ее бесплатно, потому что она не требует слишком многого с точки зрения настройки. В частности, требуется Android версии 4.1 или выше и IOS 9.0 и выше. Помимо бесплатной игры, игроки могут тратить деньги на покупку определенных вещей в игре.



Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег) 1.9.20 взлом

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Скачать Epic Battle Simulator 2 (Мод, Много денег) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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