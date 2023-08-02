Love Sick — это интерактивная история, в которой вы можете играть за любого персонажа и жить в виртуальном мире со своими друзьями! Испытайте захватывающее путешествие своей жизни в качестве персонажа в интерактивной мультисенсорной игре. Узнайте, каково это — чувствовать эмоции, пробовать кофе, нюхать духи и слышать шум капель дождя — каждое из них сопровождается собственными звуковыми эффектами!





Love Sick был создан, чтобы помочь преодолеть разрыв между печатными и цифровыми медиа с помощью смеси романов, интерактивных игр и фантастики. Мы хотим изменить отношение людей к чтению, используя не только увлекательные приемы повествования, но и сложные игры, которые отличаются от всего, что мы видели раньше.





В этой увлекательной визуальной новелле вы можете исследовать свой выбор в захватывающей вселенной, где ваш выбор становится реальным и осязаемым. Начните менять свою судьбу уже сегодня в своей новой реальности!