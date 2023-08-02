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Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)

Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 1.111.0

67
24
Скачать (89 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SWAG MASHA
Версия:
1.111.0
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 89 Мб
id приложения:
com.swagmasha.genres
Русский язык:
Есть
Лайков:
67
Комментарии:
9
Просмотров:
77 044

Love Sick — это интерактивная история, в которой вы можете играть за любого персонажа и жить в виртуальном мире со своими друзьями! Испытайте захватывающее путешествие своей жизни в качестве персонажа в интерактивной мультисенсорной игре. Узнайте, каково это — чувствовать эмоции, пробовать кофе, нюхать духи и слышать шум капель дождя — каждое из них сопровождается собственными звуковыми эффектами!


Love Sick был создан, чтобы помочь преодолеть разрыв между печатными и цифровыми медиа с помощью смеси романов, интерактивных игр и фантастики. Мы хотим изменить отношение людей к чтению, используя не только увлекательные приемы повествования, но и сложные игры, которые отличаются от всего, что мы видели раньше.


В этой увлекательной визуальной новелле вы можете исследовать свой выбор в захватывающей вселенной, где ваш выбор становится реальным и осязаемым. Начните менять свою судьбу уже сегодня в своей новой реальности!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Неограниченное количество денег, ключи

MOD V2

  • В главном меню игры вы можете получить бесплатные бриллианты, не просматривая рекламу
  • Увеличено количество бриллиантов после просмотра рекламы (после нажатия на кнопку для просмотра рекламы подождите 10 секунд.


 Теги темы: Без рекламы, Бесплатные покупки, Новеллы

Скачать Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 1.111.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
89 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
89 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Love Sick: Любовные Истории (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)


Комментарии (9)
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Крис
Крис 2 февраля 2024 22:49
Не работают покупки за алмазы
+1
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Лила
Лила 9 ноября 2023 19:41
Пожалуйста объедините два мода и сделайте так, чтобы выборы нормально нажимались
+1
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Никтиа
Никтиа 22 октября 2023 13:48
Короче в злом все это ху..я, не работает
+1
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Валерия
Валерия 27 декабря 2022 08:41
Почему игра пишет, что нужно авторизоваться с Google play? Недоступно ничего(
+3
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Гость Мария
Гость Мария 16 декабря 2022 21:51
Обновите игру пжл!!!кристаллы не принимает!!!
-1
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Alina
Alina 3 ноября 2022 23:53
Новые главы будут выходить?
+3
Ответить
Марина
Марина 1 ноября 2022 21:34
Карина, тоже самое!!!! Разработчики пожалуйста разберитесь
-6
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Карина
Карина 29 октября 2022 00:30
Когда выбираю и нажимаю платный ответ, он вообще не реагирует
+9
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Лерой
Лерой 23 апреля 2021 21:37
Очень нравится ? особенно "Принцесса Лиана" и "Бал Вампиров"
+3
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