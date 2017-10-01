Версия:
1.10.17
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Everbyte
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
110 506
Описание
Duskwood (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) - Новый эпизод этого захватывающего квеста уже здесь. Ханна куда-то пропала, вам нужно её найти, ситуацию осложняет тот факт, что она пропала 72 часа назад, друзьям и знакомым приходит смс-сообщение с её номера телефона, в этих сообщениях нет ничего, кроме твоего номера телефона.
Расследуй это притупление, собирай улики и опрашивай возможных свидетелей. Выбирай действия, от твоего выбора будет зависеть буквально всё. Заводи новых друзей, будь осторожен, ведь никому нельзя доверять.
Информация о модах
- МОД Меню
- Разблокирован Премиум
- Бесплатные покупки при недостаточном количестве кредитов
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