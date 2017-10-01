Описание

Duskwood (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) - Новый эпизод этого захватывающего квеста уже здесь. Ханна куда-то пропала, вам нужно её найти, ситуацию осложняет тот факт, что она пропала 72 часа назад, друзьям и знакомым приходит смс-сообщение с её номера телефона, в этих сообщениях нет ничего, кроме твоего номера телефона.





Расследуй это притупление, собирай улики и опрашивай возможных свидетелей. Выбирай действия, от твоего выбора будет зависеть буквально всё. Заводи новых друзей, будь осторожен, ведь никому нельзя доверять.