Испытайте жизнь голливудского актера и продюсера! Если бы вам нужно было создать собственную кинозвезду, как бы вы это сделали? Будете ли вы отвечать за прически, костюмы и декорации? Или вы бы предпочли более невмешательный подход, позволив писать сценарии другим? В «Голливудской истории» — создайте собственную карьеру кинозвезды, управляйте красными дорожками города, общайтесь с фанатами, друзьями и др.





Однако для того, чтобы действительно начать, вам нужны монеты. Следите за ними на протяжении всей игры, чтобы открывать более могущественных персонажей. Быть продюсером в Голливуде! Управляйте красными дорожками, проезжая мимо на своем лимузине! Создавайте фильмы и эпизоды, которые поразят всех! Играйте дома или на телефоне! Присоединяйтесь к тысячам других





Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки) - Окунитесь в потрясающие голливудские истории! Построй карьеру кинозвезды, общайся со своими преданными фанатами, создавай свой собственный стиль. Встречайся со своими фанатами и подписчиками в соц сетях, стань самой настоящей голливудской легендой. Сделай свой Аватар, выбирай красивую одежду, причёску и макияж. Продвигай фильмы со своим участием и зарабатывай кучу денег, знакомься с самыми потрясающими звёздами современного кинематографа.