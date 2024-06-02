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Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки)

Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки) 12.1

76
22
Скачать (142 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nanobit.com
Версия:
12.1
Категория:
На русском / Аркады / Приключения / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
org.nanobit.hollywood
Русский язык:
Есть
Лайков:
76
Комментарии:
6
Просмотров:
64 052

Испытайте жизнь голливудского актера и продюсера! Если бы вам нужно было создать собственную кинозвезду, как бы вы это сделали? Будете ли вы отвечать за прически, костюмы и декорации? Или вы бы предпочли более невмешательный подход, позволив писать сценарии другим? В «Голливудской истории» — создайте собственную карьеру кинозвезды, управляйте красными дорожками города, общайтесь с фанатами, друзьями и др.


Однако для того, чтобы действительно начать, вам нужны монеты. Следите за ними на протяжении всей игры, чтобы открывать более могущественных персонажей. Быть продюсером в Голливуде! Управляйте красными дорожками, проезжая мимо на своем лимузине! Создавайте фильмы и эпизоды, которые поразят всех! Играйте дома или на телефоне! Присоединяйтесь к тысячам других


Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки) - Окунитесь в потрясающие голливудские истории! Построй карьеру кинозвезды, общайся со своими преданными фанатами, создавай свой собственный стиль. Встречайся со своими фанатами и подписчиками в соц сетях, стань самой настоящей голливудской легендой. Сделай свой Аватар, выбирай красивую одежду, причёску и макияж. Продвигай фильмы со своим участием и зарабатывай кучу денег, знакомься с самыми потрясающими звёздами современного кинематографа.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Убран показ обязательной рекламы (чтобы получить бесплатные вещи по-прежнему нужно смотреть рекламу);
  • Мебель и одежда для дома в Гарлемском Доме моды стоят по 1 доллару за штуку.

МОД 2

  • Меню модов
  • Повышенная энергия
  • 100-500-1000 бриллиантов
  • 100-500-1000 белых бриллиантов
  • 100-500-1000 розовых бриллиантов

МОД 3

  • Неограниченное количество бриллиантов
    *Используйте бриллианты для покупки банкнот и получите мод.
 Теги темы: Бесплатные покупки, Новеллы

Скачать Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки) 12.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
142 Мб
MOD V3
142 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
142 Мб
MOD V3 (Ссылка 2)
142 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hollywood Story (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 20:01
Неизвестна,
Прочитайте инструкцию к моду выше:) Точной информации дать не сможем
0
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Неизвестна
Неизвестна 8 мая 2023 19:14
А другие ресурсы будут увеличиваться?, подскажите пожалуйста.
-9
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Ваш помощник
Ваш помощник 21 ноября 2022 18:23
скачайте параллель спейс это если чтобы клонировать приложения хорошего дня;)

Юнусова Диля,
Потому что ты преминил(а) взлом и тебя заболели

Ваш помощник,
Забанили извини за ошибку
+3
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Екатерина
Екатерина 20 июля 2021 12:22
Я установила не оригинал , потому что не хватает алмазов и энергии 
0
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Никита
Никита 26 февраля 2021 21:06
Юнусова Диля,
Юнусова Диля,
Тебя забанили.У меня также , поэтому играю в оригинал


+3
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Юнусова Диля
Юнусова Диля 25 января 2021 21:10
Почему пишет ошибку сохранения??3
+11
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