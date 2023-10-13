FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки) 25.5.69
Версия:
25.5.69
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zynga
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
47 972
Заведите собственную ферму! FarmVille 2 предлагает игрокам исследовать огромный мир и множество возможностей для исследования. Постройте ферму с нуля, используйте проверенные временем приемы выращивания сельскохозяйственных культур, отлова и выращивания скота или даже присоединитесь к миру профессионального земледелия.
Присоединяйтесь сегодня и начните свой путь к жизни на земле. FarmVille 2 идеально подходит как для начинающих, так и для опытных фермеров, которые хотят создать что-то новое или пересмотреть старое. С множеством предметов интерьера и инструментов FarmVille 2 перенесет вас в прошлое, позволяя вам присутствовать в настоящем. Познакомьтесь со всем, что может предложить данная игра, посетив его сегодня!
Информация о модах
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное хранилище
- Специальные продукты
- Неограниченный рынок (без ограничений)
- Разблокируйте скрытые предметы на рынке
- 150 очков лодки
- Увеличение лимита производства машин
- Стек продуктов
МОД 2
- МЕНЮ МОД
- Бесплатный фермерский магазин
- Бесплатные улучшения сарая
- Свободное ремесло
- Бесплатное семя
- Бесплатно разблокировано
- Главное – не сокращать расходы
- Скорость игры
МОД 3
- Заморозить ключ и монеты
- Заморозить все
- Неограниченное количество ключей и монет (на самом деле не без ограничений, но позволяет покупать ключи и монеты бесплатно)
- Бесплатная стоимость (бесплатное ускорение, бесплатные обновления сарая…)
- Множитель добавления суммы
- Неограниченное хранение в сарае
- Множитель ключей
- Множитель монет
- Множитель опыта
Скачать FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки) 25.5.69 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство