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FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки)

FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки) 25.5.69

45
16
Скачать (147 Мб)
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Версия:
25.5.69
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zynga
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
47 972

Заведите собственную ферму! FarmVille 2 предлагает игрокам исследовать огромный мир и множество возможностей для исследования. Постройте ферму с нуля, используйте проверенные временем приемы выращивания сельскохозяйственных культур, отлова и выращивания скота или даже присоединитесь к миру профессионального земледелия.


Присоединяйтесь сегодня и начните свой путь к жизни на земле. FarmVille 2 идеально подходит как для начинающих, так и для опытных фермеров, которые хотят создать что-то новое или пересмотреть старое. С множеством предметов интерьера и инструментов FarmVille 2 перенесет вас в прошлое, позволяя вам присутствовать в настоящем. Познакомьтесь со всем, что может предложить данная игра, посетив его сегодня!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное хранилище
  • Специальные продукты
  • Неограниченный рынок (без ограничений)
  • Разблокируйте скрытые предметы на рынке
  • 150 очков лодки
  • Увеличение лимита производства машин
  • Стек продуктов

МОД 2

  • МЕНЮ МОД
  • Бесплатный фермерский магазин
  • Бесплатные улучшения сарая
  • Свободное ремесло
  • Бесплатное семя
  • Бесплатно разблокировано
  • Главное – не сокращать расходы
  • Скорость игры

МОД 3

  • Заморозить ключ и монеты
  • Заморозить все
  • Неограниченное количество ключей и монет (на самом деле не без ограничений, но позволяет покупать ключи и монеты бесплатно)
  • Бесплатная стоимость (бесплатное ускорение, бесплатные обновления сарая…)
  • Множитель добавления суммы
  • Неограниченное хранение в сарае
  • Множитель ключей
  • Множитель монет
  • Множитель опыта
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки) 25.5.69 взлом

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MOD V1 147 Мб MOD V2 147 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 147 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 147 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о FarmVille 2 Cельское уединение (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (51)
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На
На 3 апреля 2024 15:39
А как обновить 3 мод?
+1
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Гость Ирина
Гость Ирина 22 ноября 2023 10:24
Здравствуйте! Уважаемые админы, обновите пожалуйста моды, игра начала просить обновление. Спасибо.
+2
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Гость Мария
Гость Мария 15 ноября 2023 14:25
К сожалению вообще не один мод не работает. Очень нужен третий ,ну хотя бы второй
-1
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Нонна
Нонна 15 ноября 2023 01:29
Когда же мод 3 будет ? Не хочется ставить с других ресурсов...вдруг что то не так пойдёт...
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 ноября 2023 00:28
Www,
Добрый день, постараемся найти более рабочий вариант
0
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Www
Www 6 ноября 2023 20:28
Здравствуйте, можно пожалуйста исправить 3 мод так как не робатают функции(ключи и деньги не замораживаються, работает только увелечитель сарая и удвоение опыта)
. Спасибо за ваше взаимопонимание и работу, удачи вам.
+1
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Гостья
Гостья 6 ноября 2023 11:27
Что с третьим модом? Почему работает только сарай? Разработчики, проверьте третий мод
+1
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Гость Настя
Гость Настя 6 ноября 2023 05:38
Не понимаю как работает мод3 что нужно нажать и для чего, переводила на русский по фото, но кроме бесконечного сарая ничего не работает
+1
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Гостья
Гостья 6 ноября 2023 01:00
Обновите третий мод
0
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Гость Иван
Гость Иван 5 ноября 2023 06:42
Трети мод какда обновите
0
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