Заведите собственную ферму! FarmVille 2 предлагает игрокам исследовать огромный мир и множество возможностей для исследования. Постройте ферму с нуля, используйте проверенные временем приемы выращивания сельскохозяйственных культур, отлова и выращивания скота или даже присоединитесь к миру профессионального земледелия.





Присоединяйтесь сегодня и начните свой путь к жизни на земле. FarmVille 2 идеально подходит как для начинающих, так и для опытных фермеров, которые хотят создать что-то новое или пересмотреть старое. С множеством предметов интерьера и инструментов FarmVille 2 перенесет вас в прошлое, позволяя вам присутствовать в настоящем. Познакомьтесь со всем, что может предложить данная игра, посетив его сегодня!