Dice Dreams - это игра, которая предоставляет игрокам возможность построить могущественное королевство, используя множество различных зданий. Для начала игрокам нужно будет активно участвовать в игре в кости, чтобы получить бонусы и начать строительство своего королевства. Бросание кубиков также дает игрокам шанс получить разрешения на различные разрушительные действия, такие как бомбардировка острова другого игрока или кража его зданий.





Один из ключевых аспектов игры - возможность играть с друзьями и приглашать их присоединиться к игре. Игроки могут создать собственные учетные записи и опыт, а также подключить свои учетные записи к социальным сетям для удобства отправки приглашений. Играя с друзьями, вы можете сравнивать свои достижения и получать дополнительные броски костей, что делает игровой процесс более увлекательным и социальным. Кроме того, вы можете подружиться с другими игроками внутри игры, что также может приносить дополнительные бонусы и возможности для вас и вашей команды.







