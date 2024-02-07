android-1.ru / Игры / На русском / Dice Dreams™️ (Мод, Много денег)
Dice Dreams™️ (Мод, Много денег)

Dice Dreams™️ (Мод, Много денег) 1.78.0.20033

11
2
Скачать (156 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SuperPlay.
Версия:
1.78.0.20033
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
id приложения:
com.superplaystudios.dicedreams
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
1
Просмотров:
6 557

Dice Dreams - это игра, которая предоставляет игрокам возможность построить могущественное королевство, используя множество различных зданий. Для начала игрокам нужно будет активно участвовать в игре в кости, чтобы получить бонусы и начать строительство своего королевства. Бросание кубиков также дает игрокам шанс получить разрешения на различные разрушительные действия, такие как бомбардировка острова другого игрока или кража его зданий.


Один из ключевых аспектов игры - возможность играть с друзьями и приглашать их присоединиться к игре. Игроки могут создать собственные учетные записи и опыт, а также подключить свои учетные записи к социальным сетям для удобства отправки приглашений. Играя с друзьями, вы можете сравнивать свои достижения и получать дополнительные броски костей, что делает игровой процесс более увлекательным и социальным. Кроме того, вы можете подружиться с другими игроками внутри игры, что также может приносить дополнительные бонусы и возможности для вас и вашей команды.




Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество роллов

– Неограниченное количество монет

– Ускорение вращения x1000

 Теги темы: Много денег

Скачать Dice Dreams™️ (Мод, Много денег) 1.78.0.20033 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dice Dreams™️ (Мод, Много денег) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Travel Town (Мод, Много энергии)
Travel Town (Мод, Много энергии)
Версия: 2.12.500
Cleaning Idle (Мод, Бесплатные покупки)
Cleaning Idle (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.7
Побег игра: тюремное приключение 2 (Мод, Много подсказок)
Побег игра: тюремное приключение 2 (Мод, Много подсказок)
Версия: 30
Wood Turning 3D - Carving Game (Мод, Без рекламы)
Wood Turning 3D - Carving Game (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.46
Haunted Laia (Мод, Unlocked)
Haunted Laia (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.46
Airport Security (Мод, Бесплатные награды)
Airport Security (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.3.0
Color Match (Мод, Без рекламы)
Color Match (Мод, Без рекламы)
Версия: 3.15
Потерянный рай (Paradise Lost) (Мод, Без рекламы)
Потерянный рай (Paradise Lost) (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.28

Отзывы о Dice Dreams™️ (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Anna
Гость Anna 6 сентября 2023 18:37
МОД НЕ РАБОТАЕТ
-1
Ответить