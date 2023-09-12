Добро пожаловать в Merge Archers: Castle Defense! Здесь вы отправитесь в захватывающее приключение по стрельбе из лука, не выходя из дома. Теперь вы можете получить незабываемые впечатления от съемки, не вставая со своего рабочего места.





Присоединяйтесь к более чем 3 миллионам других игроков и станьте частью одного из самых активных стрелковых онлайн-сообществ. Сражайтесь с бесконечными волнами врагов и станьте последним выжившим в конце! Это идеальная игра для мальчиков, девочек, взрослых и детей.





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