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Merge Archers: лучники мердж (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Archers: лучники мердж (Мод, Бесплатные покупки) 1.5.5

229
38
Скачать (270 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.5.5
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 270 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
229
Комментарии:
0
Просмотров:
84 405

Добро пожаловать в Merge Archers: Castle Defense! Здесь вы отправитесь в захватывающее приключение по стрельбе из лука, не выходя из дома. Теперь вы можете получить незабываемые впечатления от съемки, не вставая со своего рабочего места.


Присоединяйтесь к более чем 3 миллионам других игроков и станьте частью одного из самых активных стрелковых онлайн-сообществ. Сражайтесь с бесконечными волнами врагов и станьте последним выжившим в конце! Это идеальная игра для мальчиков, девочек, взрослых и детей.


Скачайте Merge Archers: Castle Defense прямо сейчас — онлайн-шутер подарит вам часы развлечений и захватывающих испытаний! Вы также можете играть с друзьями и наслаждаться уникальным опытом, который можно получить только с этой удивительной игрой!


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Слияние = Неограниченные деньги
  • Навязчивая реклама удалена

Мод 2

  • Куплены бесплатные единицы
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Merge Archers: лучники мердж (Мод, Бесплатные покупки) 1.5.5 взлом

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MOD V1
270 Мб
MOD V2
270 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
270 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
270 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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